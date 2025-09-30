Las autoridades implementan medidas de seguridad en Neira (Caldas) por recientes homicidios

Consejo extraordinario de seguridad entre las autoridades municipales, departamentales, la policía y el ejército. Foto: Gobernación de Caldas.

Debido a los recientes homicidios ocurridos el fin de semana en Neira (Caldas), las autoridades realizaron en las últimas horas un consejo extraordinario de seguridad para analizar la situación de orden público y una de las conclusiones es que se incrementará el pie de fuerza, especialmente, los fines de semana.

“Rechazamos con contundencia los hechos violentos que se han registrado en el municipio y hacemos un llamado a la paz y unión. Queremos garantizar que Neira sea un municipio de paz y sana convivencia. Tendremos apoyo los fines de semana para tener mejor contención del orden público y afirmar que este es un territorio de paz, tranquilidad para movilizarnos libremente como lo manda la Constitución Política de Colombia”, manifiesta John Jairo Castaño Flórez, alcalde de Neira.

Por su parte, el secretario de Gobierno de Caldas, Jorge Andrés Gómez Escudero, afirma que la presencia institucional ayudará a brindar mayor seguridad durante la cosecha cafetera.

“Repudiamos los tres hechos de violencia de afectación a la vida ocurridos el fin de semana. Queremos contarle a la comunidad que ya está esclarecido uno de los casos, los otros dos avanzan en sus investigaciones para que no queden en la impunidad y el llamado es a la tolerancia. En Neira no hay cabida para el delito y, desde la Policía Nacional y las administraciones municipales y departamentales, vamos a desarrollar unos comandos situacionales para prevenir hechos que afecten la convivencia y seguridad”, indica el Secretario de Seguridad de Caldas.

Además, se convocará a un Consejo departamental de seguridad con el objetivo de definir nuevas medidas que garanticen la convivencia ciudadana.