Tres hombres son asesinados en Caldas durante el fin de semana, autoridades investigan las causas

Viterbo

Manizales

Un hombre fue asesinado en la zona rural de Viterbo, al parecer, fue ultimado con arma de fuego, la víctima fue identificada como Huberney Ortiz y las autoridades investigan los móviles de lo sucedido.

“Este hecho se presentó entre los sectores de Guayabito y El Socorro, donde Ortiz Ruiz fue impactado con varios disparos muriendo en el lugar, la víctima tenía 38 años, la policía del municipio atendió el caso y estamos a la espera de las investigaciones para que los responsables sean capturados y respondan por este hecho”, reporta el alcalde Néstor Javier Ospina.

Cabe recordar que el anterior homicidio registrado en Viterbo fue hace dos meses cuando en medio de un acto de intolerancia y la ingesta de alcohol, un hombre de 47 años fue asesinado con quienes departía en un apartamento.

Neira

En hechos aislados, dos hombres fueron asesinados; uno fue hallado sin vida cerca a la central de sacrificio municipal con lesiones provocadas con arma de fuego y el otro, al parecer, en medio de una riña, fue herido con un arma cortopunzante.

“Se han presentado dos hechos de sangre. Uno, ocurrió en el barrio Las Ferias y el otro, al parecer, en medio de una riña en un establecimiento comercial en la zona céntrica. Adelantamos las acciones pertinentes para esclarecer ambos casos, ya se inició una investigación por parte de la SIJÍN y dar con los responsables de la comisión de ambos delitos”, indica el alcalde Jhon Jairo Castaño Flórez.

Manizales

En la vereda Alto bonito, en la vía que comunica de la ciudad con Neira, un vendedor de comidas rápidas fue ultimado con arma de fuego en la madrugada del domingo 28 de septiembre, la identidad de la víctima era Pastor García.