Manizales

Grupo delincuencial que hurtaba mercancía de camiones en Caldas es desarticulada por la policía

Según las investigaciones, estos actos ilegales produjeron pérdidas cercanas a los $ 2.000 millones de pesos a los transportadores.

Integrantes de 'Los corredores' capturados. Foto: Policía Caldas.

Cristhian Quintero Rodríguez

Manizales

En total, fueron capturados 24 integrantes del grupo delincuencial ‘Los corredores’ en La Dorada (Caldas), entre quienes se encontraban alias ‘Memo’, líder del grupo; alias ‘ El zarco’ y alias ‘Lina’, cumplían con sus respectivos roles dentro del grupo para hurtar la mercancía que transportaban los camiones y tractomulas que transitaban entre Honda - La Dorada- Puerto Salgar.

En los pasos donde habían reductores de velocidad, los delincuentes aprovechaban para hurtar la mercancía y después venderla. La coronel Rocío Melo Puerto, comandante de la Policía Caldas, indica que la investigación para dar con el paradero de estas personas duró un año y se efectuó mediante 20 allanamientos en más de cinco barrios en La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar, Cundinamarca.

“Alias ‘Memo’ dirigía toda la actividad delincuencial. Alias ‘Zarco’ perfilaba los vehículos y daba las indicaciones para detener kilómetros más adelante los automotores y proceder a los hurtos que lo hacían en la modalidad de descuelgue, es decir, se subían a las tractomulas cuando estas pasaban por los resaltos, rompían las carpas y, hábilmente, sacaban los elementos, los descolgaban y los tiraban a los lados de la carretera; atrás iba un vehículo que recogía esa mercancía para venderla horas más tarde”.

En el allanamiento más reciente, la policía halló una mercancía avaluada en $ 80 millones, lo que ha provocado pérdidas a los transportadores durante este año en cerca de $ 2.000 millones. “Encontramos llantas para tractor, para tractomula, electrodomésticos, un televisor, un minicomponente, 295 pantalones jeans, un datáfono, tres celulares, dos telas y prendas de uso privativo de la Policía Nacional, entre otros objetos “, puntualiza la coronel Melo.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y receptación. La mayoría de integrantes que pertenecían a dicho grupo registran antecedentes judiciales, principalmente, por hurto. Según la investigación de las autoridades, el grupo delincuencial instrumentalizaba a menores de edad para facilitar los hurtos y evadir el actuar de la policía.

