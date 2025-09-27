Grupo delincuencial que hurtaba mercancía de camiones en Caldas es desarticulada por la policía

Manizales

En total, fueron capturados 24 integrantes del grupo delincuencial ‘Los corredores’ en La Dorada (Caldas), entre quienes se encontraban alias ‘Memo’, líder del grupo; alias ‘ El zarco’ y alias ‘Lina’, cumplían con sus respectivos roles dentro del grupo para hurtar la mercancía que transportaban los camiones y tractomulas que transitaban entre Honda - La Dorada- Puerto Salgar.

En los pasos donde habían reductores de velocidad, los delincuentes aprovechaban para hurtar la mercancía y después venderla. La coronel Rocío Melo Puerto, comandante de la Policía Caldas, indica que la investigación para dar con el paradero de estas personas duró un año y se efectuó mediante 20 allanamientos en más de cinco barrios en La Dorada (Caldas) y Puerto Salgar, Cundinamarca.

“Alias ‘Memo’ dirigía toda la actividad delincuencial. Alias ‘Zarco’ perfilaba los vehículos y daba las indicaciones para detener kilómetros más adelante los automotores y proceder a los hurtos que lo hacían en la modalidad de descuelgue, es decir, se subían a las tractomulas cuando estas pasaban por los resaltos, rompían las carpas y, hábilmente, sacaban los elementos, los descolgaban y los tiraban a los lados de la carretera; atrás iba un vehículo que recogía esa mercancía para venderla horas más tarde”.

En el allanamiento más reciente, la policía halló una mercancía avaluada en $ 80 millones, lo que ha provocado pérdidas a los transportadores durante este año en cerca de $ 2.000 millones. “Encontramos llantas para tractor, para tractomula, electrodomésticos, un televisor, un minicomponente, 295 pantalones jeans, un datáfono, tres celulares, dos telas y prendas de uso privativo de la Policía Nacional, entre otros objetos “, puntualiza la coronel Melo.

Los capturados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado y receptación. La mayoría de integrantes que pertenecían a dicho grupo registran antecedentes judiciales, principalmente, por hurto. Según la investigación de las autoridades, el grupo delincuencial instrumentalizaba a menores de edad para facilitar los hurtos y evadir el actuar de la policía.