Un video en redes sociales mostró a un caballo dentro de un bar en medio de pólvora y música a alto volumen. El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal anunció operativos de inspección junto con otras entidades.

Autoridades investigan bar en Bogotá por ingresar un caballo en medio de una fiesta

En redes sociales circula un video que muestra a un caballo dentro de un bar en pleno centro de Bogotá. Según la denuncia, el animal fue obligado a ingresar al establecimiento en medio de música a alto volumen, pólvora y una multitud de asistentes. La escena, que generó rechazo ciudadano, habría causado un alto nivel de estrés en el caballo y puso en riesgo a las personas presentes.

Acciones de las autoridades

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y otras entidades competentes, se adelantarán procesos de inspección y vigilancia sobre el establecimiento.

“En lo que nos corresponde, verificaremos las condiciones de bienestar animal; en este caso, todo indica que las condiciones no eran adecuadas para el caballo que aparece en el video”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Las entidades revisarán:

  • Autorizaciones y permisos de funcionamiento del lugar.
  • Condiciones de bienestar animal, de acuerdo con la normatividad vigente.
  • Medidas de seguridad frente a la presencia de animales en espacios inadecuados.

El IDPYBA recordó que el maltrato animal se relaciona con factores como deficiencias en salud, nutrición y espacio físico. Además, reiteró la importancia de que la ciudadanía rechace y reporte cualquier situación que ponga en riesgo a los animales en Bogotá.

