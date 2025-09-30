Autoridades investigan bar en Bogotá por ingresar un caballo en medio de una fiesta

Colombia

En redes sociales circula un video que muestra a un caballo dentro de un bar en pleno centro de Bogotá. Según la denuncia, el animal fue obligado a ingresar al establecimiento en medio de música a alto volumen, pólvora y una multitud de asistentes. La escena, que generó rechazo ciudadano, habría causado un alto nivel de estrés en el caballo y puso en riesgo a las personas presentes.

Acciones de las autoridades

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) informó que, en coordinación con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gobierno y otras entidades competentes, se adelantarán procesos de inspección y vigilancia sobre el establecimiento.

“En lo que nos corresponde, verificaremos las condiciones de bienestar animal; en este caso, todo indica que las condiciones no eran adecuadas para el caballo que aparece en el video”, señaló Antonio Hernández Llamas, director del IDPYBA.

Las entidades revisarán:

Autorizaciones y permisos de funcionamiento del lugar.

Condiciones de bienestar animal, de acuerdo con la normatividad vigente.

Medidas de seguridad frente a la presencia de animales en espacios inadecuados.

El IDPYBA recordó que el maltrato animal se relaciona con factores como deficiencias en salud, nutrición y espacio físico. Además, reiteró la importancia de que la ciudadanía rechace y reporte cualquier situación que ponga en riesgo a los animales en Bogotá.