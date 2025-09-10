Indignación en Calarcá Quindío por conductor de camioneta que mató un perro y siguió como si nada

Armenia

Hay indignación en el municipio de Calarcá en el Quindío, porque el conductor de un vehículo de una empresa de gas atropelló y mató a un perro en el barrio Manantial, lo insólito es que el conductor huyo del lugar del siniestro vial

El alcalde de Calarcá, Sebastián Ramos al conocer el lamentable hecho, rechazó que el conductor de la empresa Vida Gas que provocó el fatal desenlace de la muerte del perrito, huyera del lugar sin auxiliar al canino, sin embargo, manifestó que directivas de la empresa anunciaron que el conductor se presentará a la fiscalía para que responda por este hecho.

Y es que en video de cámaras de seguridad se puede observar como el conductor de la camioneta de la empresa de Gas de placas SMP873 pasa por encima del perro a pesar de que a la distancia pudo haber observado al canino que estaba en la mitad de la vía, y aunque le pasa la camioneta por encima del cuerpo del animal, sigue como si nada.

El mandatario señaló “es un hecho muy lamentable lo que lo que ocurrió el lunes 8 de septiembre en la tarde donde vimos como un vehículo de la empresa de gas Vida Gas que incongruente que se llame la empresa Vida y lo que vimos lamentablemente es un crimen contra un animalito como ese perrito en el barrio El Manantial en el municipio de Calarcá”

Y agregó “Ha sido algo complejo la comunicación con los directivos de la empresa, sin embargo, el secretario gobierno logró establecer de que la persona que iba manejando el vehículo se iba a presentar ante la fiscalía y pues estamos atentos a ese hecho”

Nosotros como alcaldía obviamente recogiendo la indignación ciudadana, pues estaremos muy atentos para que obviamente se pueda entregar todo el material que hay allí de los videos y todo eso para que ya, obviamente, en el cumplimiento de la ley ángel de diferentes leyes que protegen a los animales como seres sintientes, pues haya realmente un proceso donde además debe ser ejemplar, porque no podemos seguir viendo como el maltrato animal, en este caso lo que ocurrió un atropello que a pesar de que manifiestan que fue sin culpa, que no hubo intención, pues obviamente vemos allí en el video lo que ocurrió.

Entonces, como alcaldía estaremos muy atentos y obviamente entregando el material probatorio que nos fue entregado por parte de ciudadanos del barrio El Manantial a las autoridades.