Umata Cartagena atendió presunto caso de maltrato animal contra un perro en Torices

Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata, se desplazó hasta un edificio, en el barrio Torices, donde fue atendida de manera inmediata una denuncia por presunto caso de maltrato contra un perro de raza pastor alemán, identificado como ‘Hulk’.

Las denuncias, que se conocieron a través de un video captado por vecinos, motivaron una nueva intervención del Escuadrón Antimaltrato Animal de la Umata, en articulación con la Policía Ambiental.

En el lugar de los hechos y, en cumplimiento de la normatividad vigente, se procedió a la aprehensión del canino, que fue trasladado de inmediato a una clínica veterinaria para recibir valoración y atención integral, garantizando así su protección y bienestar.

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Umata y su Escuadrón Antimaltrato Animal, reafirman su compromiso con la defensa de los derechos de los animales y continuarán adelantando las actuaciones administrativas correspondientes, en coordinación con las autoridades competentes, para esclarecer los hechos y aplicar las medidas que en derecho correspondan.

“Seguiremos trabajando de manera articulada para atender cada denuncia y garantizar que el maltrato animal no tenga cabida en Cartagena,” manifestó Adolfo Pérez director de la Umata, conforme con las directrices del alcalde Mayor, Dumek Turbay Paz.

La administración distrital invita a la ciudadanía a denunciar oportunamente cualquier caso de maltrato animal a través de los canales oficiales de la Umata y de la Policía Ambiental.