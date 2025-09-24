Un hombre será sancionado por agredir a su perro en Caldas, el canino está fuera de peligro

Manizales

El propietario golpea a su perro en el barrio La Marina, en Anserma (Caldas), a donde llegaron las autoridades municipales a verificar el estado de salud del canino y el requerimiento al hombre, quien asume su responsabilidad y en las próximas horas se presentará en audiencia para iniciar el proceso sancionatorio, según la Ley Ángel.

Le puede interesar: Integrante del cartel de alias ‘Calarcá’ es capturado por las autoridades al noroccidente de Caldas

Edwin Ramírez, secretario de Seguridad y Convivencia de Anserma, indica que el estado del perro es adecuado y se le brinda atención especial. “El perro presentaba una contusión en el cráneo con un enrojecimiento en uno de sus ojos. El propietario presenta el carné de vacunación antirrábica y el esquema como tal y estaban vigentes”.

Le puede interesar: Inicia la versión número 33 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón en el municipio de La Merced

El funcionario, agrega que “Al llegar al lugar, un veterinario verifica el estado de salud del perro, posteriormente, se hace el requerimiento al propietario a través de la inspección de policía para que se presente voluntariamente e iniciar el debido proceso y esto amerita una sanción, de acuerdo a la ley Ángel y es nuestro deber como autoridades no permitir esta clase de situaciones”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Ramírez, pide a la comunidad denunciar formalmente esta clase de hechos para dar garantía al animal y, a través de la policía, retiran el canino para generar el debido proceso del hecho. “Esta denuncia se abordó debido a un video que circula en redes sociales, pero no hay una denuncia formal para proceder a cabalidad y dar garantías al canino, que en este caso, se retiró preventivamente mientras comienza el debido proceso con el propietario de la mascota”.

Según las autoridades, el perro no tiene antecedentes de maltrato y cuenta con sus vacunas al día y hoy se recupera de los golpes propinados por su propietario.