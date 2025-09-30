Atención Cartageneros, inicia el noveno ciclo de pagos del programa Colombia Mayor

La Alcaldía de Cartagena, informa a la comunidad que Prosperidad Social iniciará el pago del programa Colombia Mayor en Cartagena. Desde este martes 30 de septiembre, con la entrega de la transferencia correspondiente al noveno ciclo de Colombia Mayor. Un programa dirigido a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad. Este día se comenzarán a realizar las transferencias a los beneficiarios que la reciben por transacción bancaria. Para aquellos beneficiarios que reciben los recursos a través de la modalidad de giro, el proceso comenzará el 2 de octubre.

Asimismo, se destaca que la entrega de los recursos se extenderá hasta el 16 de octubre.

La Coordinadora de los programa Colombia Mayor en Cartagena, Alejandra Guerra Rico, destacó que: personas mayores de 80 años recibirán una transferencia diferenciada de 225.000 pesos, gracias a la estrategia de atención prioritaria implementada desde 2024 para esta población.

El aumento anunciado para las mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años, y la nivelación del aumento para los mayores de 80 años, a 230.000 pesos, se llevará a cabo en el décimo ciclo, previsto para la última semana de octubre.

Medios de pago y canales de consulta

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio. También podrán consultar esta información a través del siguiente enlace:

https://consultagiros.bancoagrario.gov.co/ConsultaPagos/ConsultaCM.aspx

Para aquellos beneficiarios que reciben el subsidio a través de la modalidad de giro, el proceso comenzará el 2 de octubre. Los bancarizados a partir de mañana 30 de septiembre.

📞 Líneas de atención: 6013794840, 3188067329 o al 01-8000-95-1100

🌐 Página web: https://prosperidadsocial.gov.co/

📍 O acudir a los 13 puntos de atención habilitados en Cartagena De Indias.