Consultar Colombia Mayor por cédula 2025: Este es el LINK para saber si es beneficiario

El programa de Colombia Mayor es un programa social del Gobierno Colombiano que busca proteger a los adultos mayores que se encuentran en situación de vulnerabilidad, brindando así un subsidio económico para que estos puedan subsistir sin ningún problema.

Está dirigido a personas mayores de 60 años que no tienen pensión o ingresos suficientes para subsistir. Sin embargó, usted mismo puede consultar con tan solo su número de cédula si es beneficiario o no.

¿Cómo consultar si es beneficiario de Colombia Mayor con la Cédula?

Para consultar si usted es beneficiario del programa de Colombia Mayor, que entrega el Departamento de Prosperidad Social, usted solo necesita tener a la mano su número de cédula.

Este proceso se puede hacer por internet, accediendo desde su computador o teléfono inteligente. Para eso siga los siguientes pasos:

Ingresar al sitio web oficial de Prosperidad Social. Diríjase a esta a la página a través de ESTE ENLACE (Haga clic aquí).

Una vez allí debe seleccionar la opción "Consulta de beneficiarios".

Elija el tipo de documento con el que va a realizar la consulta, en este caso debe seleccionar la opción “Cédula de Ciudadanía”.

Ingrese allí su número de cédula.

Una vez hechos estos pasos debe seleccionar la opción ‘Consultar’ para enviar su solicitud.

Terminado este proceso le saldrá la respuesta que está buscando, se le indicará si es o no beneficiario de Colombia Mayor.

¿Cuánto pagan en Colombia Mayor?

El programa que es administrado por el Departamento de Prosperidad Social ya tiene definido los montos que se van a pagar a los adultos mayores de Colombia. Por lo que es importante que conozca cuánto se le va a pagar de acuerdo a algunas condiciones:

$225.000 pesos colombianos para adultos mayores de 80 años o más.

$80.000 pesos colombianos para beneficiarios menores de 80 años.

En Bogotá, los adultos mayores menores de 80 años reciben un complemento adicional de $50.000 pesos, gracias a un convenio con la Alcaldía Distrital, para un total de $130.000 pesos.

¿Cuándo pagan Colombia Mayor en su cuarto ciclo?

El cuarto ciclo de pagos de Colombia Mayor para este año 2025 ya empezó. Las fechas de pago son las siguientes:

Desde el 2 de mayo de 2025: para beneficiarios bancarizados o con billeteras digitales como BICO.

Desde el 7 de mayo de 2025: para quienes cobran por giro en oficinas del Banco Agrario, corresponsales o aliados.

para quienes cobran por giro en oficinas del Banco Agrario, corresponsales o aliados. El ciclo de pagos finalizará el 19 de mayo de 2025.

Si usted no está seguro del estado de su pago, se puede comunicar a través de las plataformas oficiales del Departamento de Prosperidad Social, o si lo prefiere, con el operador de los pagos autorizados.

Otra opción es acercarse a la alcaldía de su municipio o comunicarse con las líneas de atención del DPS. Aquí le dejamos algunos números de teléfono a los que se puede contactar para saber el estado del desembolso de Colombia mayor: