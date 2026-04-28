Siete Juntas de Acción Comunal de Cartagena tuvieron que aplazar su votación

Desde el Puesto de Mando Unificado (PMU), establecido desde tempranas horas de este domingo, se reportó el cierre en medio de la normalidad y con un balance positivo, en la gran mayoría de los puntos, de la jornada de elección de las Juntas de Acción Comunal (JAC) en Cartagena, correspondientes al periodo 2026- 2030.

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La jornada contó con la presencia de 250 uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena, además del monitoreo y acompañamiento permanente de la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través del Instituto Comunal, la Secretaría del Interior, Distriseguridad, la Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD), la Escuela de Gobierno y Liderazgo, en atención de las directrices del alcalde Dumek Turbay Paz, quien dispuso la priorización de toda la logística necesaria desde el Distrito para el desarrollo de los comicios.

Geverson Ortiz, director del Instituto Comunal, quien envió un mensaje de felicitación a cada una de las JAC electas, extendió una invitación a los dirigentes comunales a trabajar con compromiso y respeto hacia sus comunidades.

El funcionario distrital informó que, de las 314 Juntas de Acción Comunal (JAC) listas para ser electas este domingo, 307 fueron escogidas, mientras que siete no realizaron elecciones por incidentes administrativos del proceso electoral y, sobre los cuales, se desarrollarán las acciones necesarias para garantizar un ejercicio democrático transparente dentro del periodo legalmente establecido.

Por su parte, Daniel Vargas, secretario del Interior (e), destacó toda la articulación interinstitucional durante el desarrollo de la jornada, que catalogó como positiva, acorde con la importancia de dichos espacios de elección comunal y los liderazgos ciudadanos.