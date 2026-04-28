Alcalde Dumek Turbay sanciona el Acuerdo que formaliza la tarifa diferencial de TransCaribe

Como un espacio histórico fue catalogado por el alcalde Dumek Turbay el acto protocolario en el que se sancionó el Acuerdo 009 del Concejo Distrital, con el que se vuelve una realidad la tarifa diferencial para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad o movilidad reducida en el pasaje de Transcaribe.

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Al respecto, el alcalde Dumek Turbay expuso: “Hoy es un espacio histórico. Todo el esfuerzo que realizamos como gobierno se ve reflejado en poder consolidar y darle el último visto bueno a un proyecto que, más que justo, es una necesidad”.

Y agregó: “La ciudad pierde mucho tiempo discutiendo y confrontando; y son muy pocos los momentos de unión como ciudadanos para actuar en equidad. Cuando nos unimos nos volvemos imbatibles y este proyecto es muestra de ello. 1000 pesos para muchas familias en Cartagena es mucho dinero; en el escenario social de la ciudad a veces 1000 pesos es una cifra que no pueden alcanzar y hoy es un alivio, un ahorro para aquellos que toman el sistema, un sistema que hacemos que funcione día a día para miles de familias en Cartagena. La unión para avanzar, unidos para avanzar, que la ciudad pueda decir que en este caso estamos de acuerdo el futuro y progreso de Cartagena”

La tarifa diferencial será un subsidio que se otorgará a cerca de 27 mil personas: 2.000 adultos mayores de 62 años con Sisbén A y B; 5.000 estudiantes de básica secundaria, media y entre 15.000 y 17.000 estudiantes universitarios, técnicos y tecnológicos con Sisbén A y B; y 3.600 personas con discapacidad, con Sisbén A y B, y con validación de los certificados de discapacidad y registros oficiales.

El Gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz subsidiará el 25,64% del valor de la tarifa al usuario, es decir, mil pesos por cada pasaje, en dos viajes diarios, durante veinte días al mes.

Así, con la inversión de 5.300 millones que hace la Administración Distrital, este año se subsidiarán 200 viajes para cada estudiante de secundaria y media beneficiado, 160 para cada estudiante universitario, técnico o tecnólogo, y 280 viajes para cada adulto mayor o persona con discapacidad impactada.

“Una vez reglamentada la tarifa diferencial a través de los decretos que se emitan para tal fin, comenzaremos a convocar a cada uno de los beneficiarios de este subsidio, a los cuales ya tenemos identificados y caracterizados en su gran mayoría, gracias a la información que hemos recibido de la Secretaría de Educación, la Secretaría de Participación, el Dadis, entre otras entidades”, explicó la gerente de TransCaribe, Ercilia Barrios Flórez.

“Los convocaremos para que asistan con sus tarjetas TransCaribe, para que nosotros les recarguemos en ellas el monto del subsidio que les corresponda. Todo ese proceso de reglamentación y socialización lo adelantaremos, con el apoyo de todos ustedes, para que los beneficiarios puedan efectivamente empezar a recibir el subsidio”, sostuvo la funcionaria.

En representación del Concejo, el presidente de la Corporación, Hernando Piña, dijo: “La tarifa diferencial, esos 1000 pesos que reducen en el bolsillo de estudiantes, adultos mayores, si hace la diferencia. El bolsillo de las familias tendrá un respiro y es un avance que tendrá la ciudad, apoyando con recurso que, muchas veces, hace falta para la canasta familiar”.

Por su parte, el concejal Javier Julio Bejarano indicó: “Me siento honrado de este proyecto de acuerdo. Materializar esto me llena de alegría y que los estudiantes y adultos obtengan este beneficio hace que Cartagena gane. La iniciativa del alcalde Dumek Turbay para sentar este acuerdo acoge una aprobación del 100% por la ciudadanía”.

Y destacó: “Hoy Cartagena se une por un gran beneficio, para que una parte de Cartagena, el estudiante, el adulto mayor, la persona en condición de discapacidad, tenga un precio especial y diferente en TransCaribe que hace que respire su bolsillo y, por supuesto, avancen en que más personas tengan la oportunidad de tomar el transporte público”.

Una vez surtidos todos los trámites y procesos necesarios, de acuerdo a lo manifestado por la gerente, a más tardar en el mes de junio estaría implementada y funcionado la tarifa diferencial de TransCaribe para los beneficiarios.