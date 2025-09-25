Pago Colombia Mayor septiembre 2025: Prosperidad Social revela fecha para recibir el subsidio

Prosperidad Social anunció el inicio del noveno ciclo de pagos del programa Colombia Mayor, que entregará apoyos económicos a 1.635.235 personas mayores en condición de pobreza y vulnerabilidad en todo el país.

De acuerdo con la entidad, los pagos comenzarán el 30 de septiembre para los beneficiarios que reciben la transferencia a través de cuentas bancarias. Quienes acceden al apoyo mediante la modalidad de giro por ventanilla podrán reclamarlo desde el 2 de octubre. Todo el proceso se extenderá hasta el 16 de octubre de 2025.

Monto del subsidio y beneficiarios priorizados

Para este ciclo, Prosperidad Social destinará 220.055 millones de pesos. Dentro de los beneficiarios, 515.973 adultos mayores de 80 años recibirán una transferencia diferenciada de 225.000 pesos, como parte de la estrategia de atención prioritaria implementada en 2024.

El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que esta medida busca garantizar mejores condiciones de vida para las personas de mayor edad. Además, confirmó que en el décimo ciclo de Colombia Mayor, previsto para finales de octubre, se aplicará el aumento anunciado: 230.000 pesos para mujeres mayores de 70 años y hombres mayores de 75 años, junto con la nivelación para quienes tienen más de 80 años.

Cómo consultar el pago del programa Colombia Mayor

El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados serán los encargados de realizar los desembolsos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el apoyo.

Asimismo, se habilitó el canal digital de consulta, donde cada persona puede verificar su pago de forma sencilla:

🔗 Consultar pago Colombia Mayor en Banco Agrario

Prosperidad Social reiteró la importancia de que los beneficiarios mantengan actualizada su información de contacto para garantizar que la entrega del subsidio se realice de manera eficaz y sin contratiempos.

La continuidad de estos pagos representa un alivio económico para miles de familias que dependen de este subsidio mensual para cubrir necesidades básicas como alimentación, medicamentos y servicios.

El Gobierno ha resaltado que este esquema de transferencias busca garantizar estabilidad y apoyo en un momento de la vida en el que los ingresos suelen ser limitados, por lo que el programa se mantiene como un pilar clave dentro de la política social.

Requisitos para ser beneficiario de Colombia Mayor en 2025

Para ser beneficiario del programa es necesario cumplir con varios requisitos establecidos por Prosperidad Social. El principal es ser colombiano y haber vivido en el país durante los últimos diez años.

En cuanto a la edad, las mujeres deben tener 54 años o más y los hombres 59 años o más, ya que deben contar con al menos tres años menos de la edad requerida para la pensión por vejez. Además, es crucial carecer de ingresos o rentas suficientes para subsistir. Para esto, se considera la clasificación en el Sisbén IV, tomando en cuenta a las personas en los grupos A, B y C1.

El trámite de inscripción se realiza de manera presencial en la alcaldía del municipio de residencia, donde se presenta la cédula de ciudadanía. Un funcionario se encargará de verificar el cumplimiento de los requisitos y registrar la información en el sistema. Los cupos se asignan según criterios de priorización, como la edad, el puntaje del Sisbén y la situación de discapacidad o dependencia económica.