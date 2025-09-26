Cierres en la calle 41 de Bucaramanga por obras de alcantarillado, irán hasta noviembre

Bucaramanga

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga anunció que, a partir del lunes 29 de septiembre y hasta el 29 de noviembre de 2025, se llevarán a cabo cierres viales en la calle 41, debido a obras de reparación en el sistema de alcantarillado.

Los cierres se implementarán en dos puntos:

Calle 41, entre la carrera 22 y la Avenida La Rosita.

Isla ubicada en la intersección de la calle 41 con la Avenida González Valencia.

Únase a nuestro canal de WhatsApp de Caracol Radio Bucaramanga y entérese de todas las noticias

Razón de las obras

Según la entidad, estos trabajos son necesarios para superar fallas detectadas en la red de alcantarillado que han provocado represamiento de aguas lluvias en la zona. Esta situación ha generado inundaciones que sobrepasan el nivel de los bordillos, afectando la movilidad y seguridad vial en el sector.

Rutas alternas

Como medida de mitigación, los conductores que se movilizan de sur a norte por la Avenida González Valencia hacia el centro de la ciudad, o quienes descienden por la calle 45, deberán tomar la carrera 21 para retomar su recorrido habitual.

Recomendaciones a la ciudadanía

La Dirección de Tránsito de Bucaramanga invitó a los ciudadanos a:

Planificar con antelación sus desplazamientos .

. Atender la señalización instalada en la zona de obra.

en la zona de obra. Acatar las indicaciones de los reguladores viales.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los conductores y peatones, además de facilitar el desarrollo de las obras de reparación.