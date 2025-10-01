ESAP abre convocatoria pública de méritos para docentes hora cátedra

Noticiero mediodía Cartagena

La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), a través de su Dirección Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés, abrió la convocatoria pública de méritos para conformar el banco de profesores hora cátedra del programa de Administración Pública Territorial. Esta convocatoria, expedida en cumplimiento del estatuto profesoral y del régimen académico de la entidad, busca garantizar transparencia y objetividad en la selección de profesionales que contribuyan al fortalecimiento académico de la institución.

Los aspirantes deberán ser ciudadanos colombianos o extranjeros con permiso para laborar en el país, no tener inhabilidades, acreditar título profesional y de posgrado, así como contar con al menos un año de experiencia docente universitaria o investigativa en programas académicos formales. La convocatoria contempla perfiles en áreas como economía, finanzas, presupuesto y contabilidad pública; Estado, gobierno y políticas públicas; gestión fronteriza y relaciones internacionales; actores sociales y diferencia identitaria; gestión territorial, catastro y sistemas de información georreferenciada, entre otras.

Las inscripciones estarán abiertas del 25 de septiembre al 13 de octubre de 2025 y deberán realizarse exclusivamente a través de esta plataforma de concursos de la ESAP: https://concursos.esap.edu.co/dhcpregrado, en la que se debe registrar la hoja de vida, seleccionar hasta cinco asignaturas y cargar los documentos de soporte exigidos.

Toda la información sobre perfiles, requisitos mínimos y guía de inscripción puede consultarse en este enlace: https://tinyurl.com/4vhdyadw. «Desde la Territorial, extendemos una invitación abierta a los profesionales a sumarse a esta convocatoria», animó Karina Martínez, directora territorial en Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés. «Estamos convencidos de que, con su experiencia y vocación académica, fortalecerán nuestro proyecto educativo y la formación de servidores públicos comprometidos con el desarrollo de la región», auguró.

