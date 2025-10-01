Abierta convocatoria para la II Clínica de Proyectos de Animación- ANIMAFICCI

El Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias – FICCI, en alianza con la Universidad de los Andes, COMFAMA/ELPAUER y el Gobierno de Zapopan (México) a través de la Dirección de Industrias Creativas, anuncia la apertura de la convocatoria para la II Clínica de Proyectos de Animación / ANIMAFICCI y el I Programa de Intercambio FICCI–Casa del Autor de Zapopan (CAZ).

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Esta iniciativa busca fortalecer el talento de nuevos(as) creadores colombianos o residentes en Colombia que actualmente desarrollen un proyecto de animación (unitario o seriado) en cualquier duración, temática y técnica.

Los seleccionados accederán a tutorías grupales e individuales sobre narrativa y producción, participarán en un pitch abierto al público ante agentes de la industria nacional e internacional, harán parte de espacios de networking en el marco del FICCI 65 y podrán optar por una residencia artística en la Casa del Autor de Zapopan (México), que brindará un mes de mentorías, acompañamiento y alojamiento.

Además, hasta dos proyectos con componente territorial recibirán becas que cubrirán transporte y alojamiento en Cartagena, ampliando la posibilidad de participación para voces y talentos de distintas regiones del país.

La Clínica de proyectos de animación, hace parte de ANIMAFICCI, un amplio programa alrededor de la animación que para la 65 edición del Festival contará de nuevo con una agenda de conversaciones, clases magistrales con invitados de lujo y proyecciones abiertas para el público general.

Además, para proyectos, películas, empresas y estudios consolidados, se amplía para el 2026 el espacio de networking y negocios con la presencia de importantes players de la industria internacional que se darán a conocer próximamente.