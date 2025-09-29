En la Semana de la Biodiversidad, el alcalde de Cali exigió derrotar las economías ilegales

El alcalde de Cali, hizo un llamado a apostar por la bioeconomía como alternativa de desarrollo sostenible.

En el marco de la Semana de la Biodiversidad, que surgió como legado de la COP16 y posiciona a Cali como referente global en la defensa de los ecosistemas, se realizó el panel “Crímenes Ambientales y Estrategias para su Prevención”.

En este encuentro, expertos internacionales y autoridades locales coincidieron en que las economías ilegales arrasan con la fauna, la flora y el tejido social de los territorios.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, lideró la discusión recordando que el Chocó Biogeográfico, ecosistema al que pertenece la ciudad, ha perdido un 40% de su cobertura forestal en los últimos años.

Desde esa realidad, fue enfático en que el Gobierno Nacional debe actuar con decisión. “Si no cuidamos la biodiversidad, ponemos en riesgo la sostenibilidad y la habitabilidad del planeta”, expresó Eder.

Eder hizo un llamado directo: “Exigimos a los gobernantes de Colombia, al actual y a quienes vengan, derrotar de una vez por todas las economías ilegales que nos están matando a todos”.

Acciones contra minería y narcotráfico

El mandatario caleño puso como ejemplo la situación en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, afectado por la minería ilegal.

“De nada sirve descarbonizar la tierra si no protegemos el medio ambiente. Desde Cali demostramos que con voluntad política sí es posible avanzar: cerramos ocho bocaminas ilegales en los Farallones, protegiendo así nuestras fuentes de agua”, sostuvo.

También advirtió sobre el grave impacto del narcotráfico en los ecosistemas. Según el alcalde, cada kilo de cocaína utiliza 82 kilos de precursores químicos que terminan en ríos y mares, envenenando las fuentes de vida.

“No podemos permitir que estas economías ilegales sigan destruyendo el planeta y alimentando la violencia. Necesitamos soluciones locales, pero también un compromiso serio del Gobierno Nacional para acabar con este flagelo”, agregó.

La bioeconomía como alternativa

Frente a este panorama, Eder insistió en que la bioeconomía es el camino para ofrecer alternativas sostenibles.

“A través del ecoturismo, de productos derivados de la biodiversidad y de la innovación científica, podemos generar riqueza y desarrollo sin destruir nuestro entorno. Ese es el modelo que funciona en países como Costa Rica y que debemos potenciar en Colombia”, señaló.

Panel ‘Crímenes Ambientales y Estrategias para su Prevención’. Ampliar

Cali, referente global

Con este debate, la capital vallecaucana se consolida como un referente internacional en la lucha contra los crímenes ambientales. Eder insistió en que el legado de la COP16 no puede quedarse en el activismo, sino transformarse en políticas serias con recursos que impulsen un desarrollo sostenible.