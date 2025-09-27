El Valle afianza su liderazgo en sostenibilidad con el II Foro Empresarial ‘Valle Verde’

El próximo martes 30 de septiembre, Cali será epicentro de un encuentro estratégico para el futuro ambiental y económico del suroccidente colombiano. Se trata del II Foro Empresarial Valle Verde, una iniciativa liderada por Invest Pacific en alianza con la Gobernación del Valle del Cauca, BID Invest, la ANDI y la Embajada Británica en Colombia, en el marco de la Semana de la Biodiversidad.

El foro, que se desarrollará entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali, busca consolidar la narrativa Valle Verde, lanzada en 2024 como eje del desarrollo sostenible del departamento. Esta apuesta regional ha captado el interés de organismos multilaterales como la Unión Europea y el BID, que han respaldado proyectos de descarbonización y transición energética en el territorio.

“Vamos a tener el acompañamiento de actores internacionales que han decidido apostarle al Valle del Cauca en temas de sostenibilidad. El Tren de Cercanías, por ejemplo, será protagonista en el panel de movilidad sostenible”, señaló Juan Carlos Castro, director ejecutivo de Invest Pacific.

La gobernadora Dilian Francisca Toro encabezará la instalación del evento, que contará con ponencias de alto nivel sobre energías limpias, economía circular y movilidad sostenible. Entre los participantes destacan la Alianza Bioversity-CIAT, el programa Global Gateway de la Unión Europea, BID Invest y la Embajada del Reino Unido.

Además, se presentarán experiencias empresariales del sector salud en encadenamientos de valor sostenibles, lideradas por Baxter, Nexans, Orbia Vestolit y Orbia Alphagary. Empresas como Manuelita, Genfar y Jaramillo Mora compartirán sus avances en circularidad, mientras que General Motors, Movamos Región y la Cámara de la Industria Automotriz de la ANDI abordarán los retos de la movilidad sostenible.

El foro reunirá a líderes empresariales, expertos internacionales, delegaciones diplomáticas y representantes de organismos multilaterales, en un espacio de articulación que busca posicionar al Valle del Cauca como referente latinoamericano en sostenibilidad.

La inscripción es gratuita pero con cupo limitado. Los interesados pueden registrarse en:

valle-verde.eventos25.eventechvirtual.com.