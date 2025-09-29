Arranca en Cali la Semana de la Biodiversidad

En Cali inició la Semana de la Biodiversidad desde este 29 de septiembre hasta el 05 de octubre, donde el Bulevar del Río se consolida como un escenario idóneo para las más de 300 muestras de negocios verdes. A su alrededor se conforma un circuito de escenarios para distintas conferencias y encuentros académicos en torno a la temática ambiental.

Una semana que se consolida como un legado de la COP16 coordinado por la Alcaldía de Cali con el respaldo la gobernación del Valle del Cauca, la Cámara de Comercio de Cali, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, entre otros organismos multilaterales.

Semana de la Biodiversidad Cali / Foto: Alcaldía de Cali Ampliar

La coordinadora técnica de la Semana de la Biodiversidad Angélica Mayolo afirmó que se espera que participen más de 60 mil personas nacionales e internacionales en un espacio de diálogo y acción frente a los grandes desafíos ambientales del planeta.

“Este evento convierte a Cali nuevamente en una ciudad líder de la agenda ambiental global”, señaló Mayolo, al destacar que durante la semana se realizarán talleres, conferencias magistrales, espacios culturales y encuentros de alto nivel con alcaldes, expertos y líderes comunitarios.

La programación contempla más de 120 actividades gratuitas, diseñadas en conjunto con 21 universidades y centros de investigación agrupados en BIOCONECTA. Entre los temas centrales están la adaptación y mitigación del cambio climático, la gestión eficiente del agua, la prevención de delitos ambientales como la minería ilegal y los cultivos ilícitos, además de iniciativas de bioeconomía, turismo de naturaleza y turismo regenerativo.

Uno de los eventos más importantes y clave será el Encuentro de Ciudades y Regiones por la Biodiversidad, que congrega mandatarios locales, secretarios de ambiente y planeación para compartir experiencias sobre ordenamiento territorial, infraestructura verde, calidad del aire, cuidado del agua y estrategias para prevenir riesgos climáticos.

La Semana de la Biodiversidad también ofrece una agenda cultural con el circuito del Boulevard del Río, que incluye expresiones artísticas, negocios verdes y experiencias sobre especies endémicas y ecosistemas locales.

“Queremos que caleños, visitantes y turistas disfruten de esta programación que une la ciencia, la cultura y el compromiso ambiental”, concluyó Mayolo.