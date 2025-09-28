Bajo protección del ICBF, menor de edad instrumentalizado por bandas en el Atlántico

La Policía en el Atlántico rechazó la instrumentalización de menores para delinquir y deja en protección del ICBF a adolescente por Tentativa de homicidio con arma de fuego.

La Policía Nacional en el Atlántico reportó la aprehensión de un adolescente en Sabanalarga, presuntamente involucrado en un caso de tentativa de homicidio con arma de fuego, registrado en el barrio Semilla de Fe de este municipio.

De acuerdo con el reporte oficial, un ciudadano de 39 años resultó herido luego de que el menor, quien se movilizaba en motocicleta junto a otro sujeto, le disparara sin mediar palabra. La víctima fue auxiliada por la comunidad y trasladada al hospital local, donde recibe atención médica.

El adolescente capturado fue puesto a disposición del Centro Zonal del ICBF en Sabanalarga, en el marco del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), con el fin de garantizar su proceso judicial y restablecer sus derechos.

La Policía Nacional reiteró su rechazo a la instrumentalización de niñas, niños y adolescentes en actividades delictivas, y llamó a los padres de familia y a la ciudadanía a denunciar cualquier situación en la que los menores sean usados para delinquir.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer las responsabilidades de los implicados y dar con el paradero del segundo sospechoso que huyó del lugar.