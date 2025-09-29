Acolgen advierte reducción del 67% de nuevas energías limpias en el país

El más reciente Informe de Tendencias y Perspectivas de Acolgen, gremio que reúne a las generadoras de energía eléctrica, advierte que la región enfrenta serios riesgos si no hay reglas claras y mayor apoyo estatal, para consolidar al Caribe como epicentro de la transición energética.

Las empresas destacan “cuellos de botella” en regulación clara, consultas previas y en licencias ambientales y permisos de conexión a la red, procesos que en muchas ocasiones son más lentos con las corporaciones autónomas regionales que con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.

En 2024, ingresaron al sistema 36 proyectos, con una capacidad instalada total de 1.065,9 Megavatios (MW). De esta capacidad, 69,6 MW se encontraban en fase de pruebas, mientras que 996,3 MW se incorporaron en operación comercial. Al separarlo por tecnologías, se observa que el 98,7% de la capacidad que ingresó al sistema fue de tecnología solar, mientras que el 1,3% restante fue de tecnología térmica.

En 2025, se espera el ingreso de 21 proyectos, es decir, una reducción del 42% en el número de proyectos nuevos, de los cuales 19 serán solares, 1 eólico y 1 de biomasa, con una capacidad total de 345,2 MW. Esto representa una disminución del 67% en la capacidad instalada ingresada al sistema en comparación con el año anterior.

¿Cómo está la infraestructura del sector energético?

Sandra Fonseca, directora Ejecutiva de Asoenergía, señala que esta situación se refleja en las dos últimas subastas de confiabilidad las cuales no alcanzan ni el 20% de ejecución.

“Es bien sabido que los atrasos en la infraestructura del sector eléctrico están causando muchos problemas en términos de confiabilidad, seguridad y acceso. Es claro que los proyectos de generación solar y eólica asignados en las últimas dos subastas de confiabilidad están retrasados y no alcanzan ni el 20 % de avance. También es evidente que las conexiones de los nuevos proyectos a la red de transmisión están colapsadas, y que las expansiones en transmisión no alcanzan el 50 % de lo esperado”, indico Fonseca.

La ejecutiva del sector energético también agregó que “el problema de esto es que los responsables de hacer los proyectos no responden ni cumplen ni con los cronogramas ni con las fechas de entrada en operación estimadas y asignadas”.

El informe señala que esto retrasa iniciativas claves como la ampliación de parques solares en Ponedera, Atlántico, los proyectos eólicos en Uribia, La Guajira o las plantas de biomasa previstas en Córdoba.

Otro punto crítico es el riesgo de impago de las comercializadoras de energía y la incertidumbre financiera que frena a inversionistas locales y extranjeros.

Pese a las dificultades, en 2024 las empresas del sector invirtieron más de $3,1 billones en el país, de los cuales el 75 % se destinó a energías renovables.