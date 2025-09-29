Lluvias en el Atlántico dejan 25 familias afectadas: hubo desbordamientos de arroyos

Las lluvias de este fin de semana del 26 al 28 de septiembre generaron emergencias en diferentes barrios del municipio de Soledad, Atlántico.

El aguacero provocó el desbordamiento del arroyo Platanal, a la altura del barrio Villa Carmen, y Don Bosco IV, dejando afectadas al menos 25 familias, según el censo preliminar de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastre.

Entrega de ayudas humanitarias para damnificados

El coordinador de la entidad, Alexis Rodríguez, explicó que se activó de inmediato un plan de atención de emergencias que permitió entregar colchonetas y mercados a los damnificados.

“Por las fuertes lluvias, hubo el desbordamiento de algunos arroyos, en especial del arroyo Platanal. Allí a la gente se le metió el agua y, de manera inmediata, censamos y entregamos las ayudas humanitarias”, señaló Rodríguez.

El funcionario advirtió que la canalización y encajonamiento del arroyo Platanal avanza con retrasos.