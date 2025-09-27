Directora de Vanguardia y funcionaria de Santander resultaron heridas en accidente en Medellín

Bucaramanga

Un fuerte accidente de tránsito en Medellín dejó heridas a la directora del periódico Vanguardia, Melissa García, y a la secretaria de Competitividad de Santander, Eliana León.

El hecho ocurrió cuando ambas se movilizaban en un taxi al término del Congreso Nacional de Fenalco en Plaza Mayor, en Medellín.

El vehículo en el que iban fue embestido por detrás por una camioneta conducida por una mujer en estado de embriaguez.

El impacto fue tan fuerte que el taxi chocó contra otro carro que iba adelante, lo que amortiguó la colisión y evitó una tragedia mayor.

Melissa García sufrió una herida en el párpado que requirió 10 puntos de sutura, mientras que León presentó golpes, aunque sin lesiones de gravedad.

“Reboté contra la silla de adelante y recibí un fuerte golpe en el ojo. Afortunadamente no fue más grave y recibimos una atención médica excelente en Medellín”, relató García en diálogo con Caracol Radio.

Autoridades ya adelantan las investigaciones, incluyendo la prueba de alcoholemia a la conductora responsable.

Testigos confirmaron que la mujer estaba en evidente estado de alicoramiento al momento del accidente.

Eduard Sánchez, alcalde (e) de Bucaramanga, envió un mensaje de solidaridad.

“A la familia de Melissa enviarles ese apoyo y solidaridad, que ahora en su tema de recuperación y asistencia medica todo pueda salir de la mejor manera”.

La directora de Vanguardia fue atendida en un centro médico de la capital Antioqueña.

“Fue un riesgo muy grande porque es en todo el párpado y si hubiera sido un poquitico más grande, pues seguramente hubiera podido poner en riesgo mi visión y mi ojo”, agregó la periodista.

Dijo que el conductor del taxi también resultó con una fractura de tobillo. Y la conductora responsable del accidente presentó una lesión en el brazo.