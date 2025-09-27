🔴 Juárez vs. León con James Rodríguez: Siga EN VIVO el partido por la Liga de México 2025

<b>James Rodríguez</b> vuelve al ruedo en el fútbol mexicano. Este viernes 26 de septiembre, <b>su equipo, el Club León, visita a Juárez en un duelo plagado de colombianos.</b> Las acciones en el Estadio Olímpico Benito Juárez comenzarán sobre las 8 de la noche (hora colombiana).<b>Le puede interesar: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/26/la-razon-por-la-que-luis-diaz-desato-polemica-en-la-bundesliga-de-alemania/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/26/la-razon-por-la-que-luis-diaz-desato-polemica-en-la-bundesliga-de-alemania/"><b>La razón por la que Luis Díaz desató polémica en la Bundesliga de Alemania</b></a>En el equipo local hay cinco futbolistas nacionales: el defensor <b>Moisés Mosquera</b>, el volante <b>Homer Martínez</b> y el delantero <b>Oscar Estupiñán</b> son titulares, mientras que <b>Jesús Murillo y Diego Valoyes </b>son suplentes. En la visita,<b> James Rodríguez </b>parte como inicialista portando el cintillo de capitán, mientras que la defensa será liderada por <b>Stiven Barreiro</b>. El joven <b>Daniel Arcila </b>no fue convocado por lesión.<b>También puede leer: </b><a href="https://caracol.com.co/2025/09/26/presidente-del-pasto-esta-corriendo-riesgo-por-denunciar-apuestas-la-mafia-esta-entrando-al-fpc/" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://caracol.com.co/2025/09/26/presidente-del-pasto-esta-corriendo-riesgo-por-denunciar-apuestas-la-mafia-esta-entrando-al-fpc/"><b>Presidente del Pasto está corriendo riesgo por denunciar apuestas: “La mafia está entrando al FPC”</b></a>