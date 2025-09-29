Dólar en Venezuela: así se cotiza para este 29 de septiembre, según el BCV

Hoy en día Venezuela se encuentra en un punto crítico a nivel internacional en cuanto asunto diplomáticos, pues desde hace semanas viene presentando problemas con Estados Unidos por los recientes acercamientos por parte de la administración de Donald Trump en el Caribe.

Para el mandatario, Nicolás Maduro, esto es una amenaza para la soberanía de su país, por lo que convocó a la comunidad venezolana a unirse para defender el territorio. Asimismo, Trump aseguró que estas aproximaciones al territorio se debe a una lucha en contra del narcotráfico. Si bien esto ha causado una gran conmoción, aún se está a la espera a los próximos movimientos del país norte americano, las tensiones se mantienen.

Además de esto, un dato relevante es que, este tipo de conflictos solo encrudece la economía y la estabilidad venezolana, pues las sanciones son cada vez más fuertes, sin contar que, la inflación en Venezuela va en aumento y su deuda pública es mayor, llegando hasta el 133, 61% según Datos Macro, portal web dedicado a indicadores económicos y estudios del mercado.

Precio del dólar en Venezuela para este 29 de septiembre

El precio del dólar en Venezuela no para de subir, esto según el Banco Central de Venezuela, el cual se encarga de presentar el valor oficial y la compra y venta que este tiene en diferentes bancos de allí. Para este 29 de septiembre, el precio oficial del dólar se cotizó en 175,64710000 bolívares.

Precio del dólar en las casas de cambio de Venezuela para este 29 de septiembre

Banco Central de Venezuela, presentó las tasas informativas del Sistema Bancario, teniendo en cuenta las fechas más recientes, así está la compra y venta en este país:

Banesco – Compra: 177,5668 | Venta: 177,0416

Banco Mercantil – Compra: 173,8619 | Venta: 176,7225

Banco Nacional de Crédito – Compra: 173,7341 | Venta: 173,9683

Bancamiga – Compra: 175,5003 | Venta: 173,2625

BBVA Provincial – Compra: 174,7164 | Venta: 176,1517

Otras Instituciones – Compra: 174,9651 | Venta: 175,4360

Se debe tener en cuenta que estos valores no se actualizan diariamente, pues los precios mostrados en este listado, datan del pasado 26 de septiembre. La página de la BCV, no se actualiza desde julio del 2025, inclusive, uno de sus informes sobre el producto interno bruto (PIB) y el crecimiento económico del país, es de hace meses.

Precio del dólar en Colombia HOY, 29 de septiembre

El TRM del Banco de la República presentó que el precio oficial del dólar según el Banco de la República para este 29 de septiembre es de 3.908 pesos colombianos. Esto representó un aumento del $8 pesos, pues el pasado 26 de septiembre su cotización fue de 3.900 pesos colombianos. Para conocer más detalles sobre la cotización del dólar en Colombia, consulte aquí.

