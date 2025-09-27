Reacciones dividas tras la revocación de la visa estadounidense de Gustavo Petro
Departamento de Estado de EE.UU. le revocó la visa al presidente Gustavo Petro luego de que convocará desde Nueva York protestas e “instará a los soldados de EE. UU. a desobedecer órdenes”
En horas de la noche de este 26 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció desde su cuenta de ‘X’ la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro, esto luego de que el mandatario convocara desde la ciudad de Nueva York protestas.
Cabe resaltar que, Caracol Radio ha confirmado que el anunció de la revocación se dio cuando el presidente ya había tomado el avión de regreso a territorio colombiano.
Revocación de la visa estadounidense de Gustavo Petro: reacciones
Tras la noticia, varias figuras del sector político han salido a dar su opinión al respecto. A continuación encontrará las reacciones más controversiales sobre el tema.
- Precandidato presidencial, David Luna: “Mañana dirá que no necesita porque es presidente o porque es italiano o cualquier nueva locura”
- Precandidato Enrique Peñalosa: “no representa a los colombianos”.
- Congresista estadounidense María Elvira Salazar: “es más que merecida”
- Precandidata presidencial Claudia López: “victimizarse, para llenarse el ego y posar de mártir no solo local sino global”.
- Precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “Petro no solo destruye a Colombia, ahora se dedica a incendiar la relación con EE. UU.”
- Christopher Landau - Subsecretario de Estado de EE.UU.:
- Ministro del Interior, Armando Benedetti: “al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu”.
- Expresidente Iván Duque: “Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE. UU., muestra una conducta irracional”
- Congresista Carlos Giménez: “ha llamado a la violencia contra”