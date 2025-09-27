Reacciones dividas tras la revocación de la visa estadounidense de Gustavo Petro

En horas de la noche de este 26 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció desde su cuenta de ‘X’ la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro, esto luego de que el mandatario convocara desde la ciudad de Nueva York protestas.

Cabe resaltar que, Caracol Radio ha confirmado que el anunció de la revocación se dio cuando el presidente ya había tomado el avión de regreso a territorio colombiano.

Revocación de la visa estadounidense de Gustavo Petro: reacciones

Tras la noticia, varias figuras del sector político han salido a dar su opinión al respecto. A continuación encontrará las reacciones más controversiales sobre el tema.

Precandidato presidencial, David Luna: “Mañana dirá que no necesita porque es presidente o porque es italiano o cualquier nueva locura”

#POLÍTICA “Hoy el presidente Petro renunció a ser presidente para convertirse en un agitador internacional. La consecuencia: se quedó sin visa” dijo el exsenador y precandidato presidencial, David Luna, luego de que le fuera revocada la visa estadounidense al presidente Gustavo… pic.twitter.com/oGKVYTnWPw — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Precandidato Enrique Peñalosa: “no representa a los colombianos”.

#POLÍTICA | El precandidato Enrique Peñalosa (@Enriquepenalosa) apoyó la decisión de Estados Unidos sobre la revocación de la visa al presidente Petro y aseguró que el mandatario “no representa a los colombianos”.



“No se da cuenta que casi nadie se entera de sus intentos de show… pic.twitter.com/whLGG2BHIo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Congresista estadounidense María Elvira Salazar: “es más que merecida”

#MUNDO La congresista estadounidense María Elvira Salazar (@MaElviraSalazar) asegura que la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro “es más que merecida” y lo califica como una vergüenza internacional. pic.twitter.com/cyt0hPFJFo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Precandidata presidencial Claudia López: “victimizarse, para llenarse el ego y posar de mártir no solo local sino global”.

#POLÍTICA | La precandidata presidencial Claudia López (@ClaudiaLopez) afirmó que el presidente Petro usará la revocación de su visa estadounidense para “victimizarse, para llenarse el ego y posar de mártir no solo local sino global”.https://t.co/R0kxQZ3iBX pic.twitter.com/ntW9hJsbDr — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal: “Petro no solo destruye a Colombia, ahora se dedica a incendiar la relación con EE. UU.”

#POLÍTICA “Petro no solo destruye a Colombia, ahora se dedica a incendiar la relación con EE. UU.”, dijo la senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, luego de que le fuera revocada la visa estadounidense al presidente Gustavo Petro.… pic.twitter.com/uDL2I8wdpA — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Christopher Landau - Subsecretario de Estado de EE.UU.:

#MUNDO Esta es la reacción de Christopher Landau (@DeputySecState), subsecretario de Estado de EE.UU., ante la revocación de la visa del presidente Gustavo Petro. pic.twitter.com/G7cQuTcMHB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Ministro del Interior, Armando Benedetti: “al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu”.

#POLÍTICA | El ministro del Interior, Armando Benedetti (@AABenedetti), rechazó que Estados Unidos le revocará la visa al presidente Gustavo Petro (@PetroGustavo) y aseguró que “al único que tenían que quitarle la visa era a Netanyahu”.



Vía @SC_Periodista_… pic.twitter.com/RI7vUFXvFh — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Expresidente Iván Duque: “Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE. UU., muestra una conducta irracional”

#POLÍTICA “Ver a un presidente jugar con la dignidad de Colombia y una relación de 200 años con EE.UU, muestra una conducta irracional”, así reaccionó el expresidente Iván Duque (@IvanDuque) a la decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos de revocar la visa del… pic.twitter.com/jVYhakabFo — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 27, 2025

Congresista Carlos Giménez: “ha llamado a la violencia contra”