Precio oficial del dólar en Venezuela para HOY 26 de septiembre, según BCV

En días recientes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en conjunto con jefes de diferentes poderes públicos de dicho país, declaró que se estaría evaluando la posibilidad de declarar estado de conmoción interior en el país, dadas las recientes ‘amenazas y agresiones’ por parte de Estados Unidos.

En el anuncio de esta medida, donde el mandatario declaro lo siguiente “El primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de todas las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas, o si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela” estableció que tendría preparados más decretos, para que se aplicaran, según se diera cualquier tipo de situación con Estados Unidos.

Recuerde que el estado de conmoción interior, es uno de los que se encuentra consagrados en la constitución venezolana, donde se establece que en aquellos casos donde se amenace la seguridad interna debido a un conflicto externo o interno, el presidente puede proponerlo, y en caso de ser aceptado por la Asamblea Nacional y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, se establecen 90 días en los que se restringen temporalmente las garantías constitucionales, se toman medidas excepcionales para restablecer el orden, se realizan limitaciones a la libertad de tránsito, se suspenden ciertas libertades y hay movilización de fuerzas armadas.

La declaración de este estado en todo el territorio venezolano, podría afectar aún más la difícil situación económica que se vive actualmente en el país, pues la incertidumbre política que genera este decreto, desincentivaría la inversión extranjera y afectaría de gran manera el comercio en Venezuela.

Recuerde que en semanas anteriores, Nicolás Maduro declaró que se adelantaría la Navidad en Venezuela para el próximo 1 de octubre, esto con el fin de hacerle frente a la crisis económica y para incentivar la participación de los ciudadanos en la economía.

Precio del dólar en Venezuela para HOY 26 de septiembre

El precio del dólar presentó un nuevo incremento en su valor para el día de hoy, 26 de septiembre, pues según la información presentada en la página web oficial del Banco Centra de Venezuela, el valor de la divisa estadounidense se estableció en los $173,7361 bolívares por cada dólar.

Esto representa un nuevo aumento en el precio del dólar frente al valor del día de ayer ($171,8458), y continúa con la tendencia al alza que ha mantenido durante todo el año.

Precio de diferentes divisas en Venezuela

En la página web del BCV, se establecen también las tasas de cambio para diferentes divisas de países con los que Venezuela mantiene relaciones, son las siguientes:

Euro: 202,7760 bolívares (Subió).

202,7760 bolívares (Subió). Yuan chino: 24,3652 bolívares (Subió).

24,3652 bolívares (Subió). Lira turca: 4,1885 bolívares (Subió).

4,1885 bolívares (Subió). Rublo ruso: 2,069 bolívares (Subió).

