La Semana de la Biodiversidad llega con talleres gratuitos y jornadas para emprendedores / Jeffrey Arguedas ( EFE )

Tras el éxito de la COP16, Cali realizará del 29 de septiembre al 5 de octubre la Semana de la Biodiversidad, una programación pedagógica y gratuita que busca acercar la ciencia y la innovación a estudiantes, familias y público general en auditorios del centro de la ciudad.

Uno de los eventos principales será CEIBA, la Cumbre Global de Innovación para la Biodiversidad y Economías Futuras, que reunirá a gobiernos, banca, academia, empresas, comunidades y ciudadanía para discutir soluciones ambientales y economías regenerativas.

“Teniendo en cuenta que el 50% de la economía global depende de la naturaleza, es importante que los actores a nivel internacional sumen esfuerzos para la conservación y restauración de la biodiversidad. La ciudad de Cali es uno de los lugares más biodiversos del mundo, las personas debemos sumar esfuerzos en la conservación de la naturaleza para conservar la vida y construir las economías del futuro. Creo, realmente que es una de las grandes iniciativas que van a construirse en los próximos años y que este será un punto de partida” comentó Carlo Angeles, director de impacto del C Minds, sobre la importancia de esta jornada.

CEIBA se llevará a cabo del 30 de septiembre al 2 de octubre en el Centro Cultural Comfandi. La jornada abierta al público, el 2 de octubre, ofrecerá talleres y espacios de networking para emprendedores e interesados en crecimiento verde.

Entre las actividades previstas se incluyen talleres con expertos nacionales e internacionales y espacios para crear alianzas y articular proyectos.

La participación es gratuita, con inscripción previa en biodiversityweek.com/ceiba.

En paralelo, la agenda académica BioConecta, liderada por 22 instituciones de educación superior e investigación, desarrollará talleres durante toda la semana sobre gestión del agua, economía circular, reforestación, agricultura sostenible y delitos ambientales.

Las actividades se realizan en escenarios del centro histórico como el Banco de la República, el Centro Cultural Comfandi y universidades. Inscripciones en semanabiodiversidadacademica.com.

La Semana de la Biodiversidad es avalada por la Convención sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas y busca dar continuidad al proceso iniciado durante la COP16, que posicionó a Cali como sede de debates internacionales sobre biodiversidad y cambio climático.