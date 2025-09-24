Cali busca consolidarse como referente tecnológico en el mundo con “Home4Tech”

El próximo 30 de septiembre se hará el lanzamiento oficial de Cali Home4Tech, una narrativa que busca posicionar a la ciudad como un hub tecnológico de talla mundial. Esta actividad se enmarca también en la Semana de la Biodiversidad, reforzando el compromiso de la ciudad con la sostenibilidad y la innovación.

El evento convocado por la Alcaldía de Cali, la Cámara de Comercio de Cali e Invest Pacific se llevará a cabo en el auditorio de la Cámara de Comercio de Cali de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. dirigido especialmente a líderes empresariales, startups, gremios, universidades, delegaciones diplomáticas, organismos multilaterales y medios de comunicación.

De acuerdo con los organizadores, Cali Home4Tech busca atraer inversión, impulsar el talento local y desarrollar soluciones tecnológicas que respondan a las necesidades de múltiples industrias, consolidando una visión compartida para el futuro de la región.

En esta ocasión el alcalde de Cali Alejandro Eder, junto a diferentes actores del sector público, privado y académico, presentará los ejes estratégicos que proyectan a Cali como una ciudad tecnológica, sostenible, inteligente y global.

El evento es exclusivo para líderes de la industria tecnológica, empresarios y académicos, con inscripción previa en tech.eventos25.eventechvirtual.com