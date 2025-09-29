Alfredo Arias habló sobre los aspectos a corregir en el Junior, líder del campeonato

En el cierre de la jornada 13 del fútbol colombiano, Junior le ganó 2-0 a Deportivo Pasto en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez en Barranquilla. Con estos tres puntos, los tiburones regresaron al liderato del todos contra todos y cada vez están más cerca de los cuadrangulares.

Los goles fueron de Cristian Báez sobre el final del primer tiempo y Jose Enamorado a los 87’ de juego para sellar la victoria, el extremo jugó un excelente compromiso por la banda y el tanto término de cerrar su espectacular noche.

¿Qué dijo Alfredo Arias tras el triunfo?

En conferencia de prensa, el entrenador uruguayo Alfredo Arias y Jose Enamorado explicaron las actuaciones en el terreno de juego ante los nariñenses.

“El punto común es todos lo que erramos, otra vez hoy erramos muchos goles y el otro día nos cobraron, no pudimos hacer nunca el segundo y Equidad al final del partido nos empata. En el tramo final del campeonato quedan 21 puntos por jugar, van a ser partidos muy duros, muy parejos y tenemos que corregir”, indicó.

Lea también: Tabla de reclasificación 2025 en Colombia: así está la lucha por un cupo a torneos internacionales

“Este partido lo jugamos y en el correr de la semana de domingo a domingo vamos a jugar tres partidos, uno por Copa Colombia importante y el otro que viene Tolima acá. Así que hay que prepararse, concentrarse, hay que poner los pies en la tierra... Creo que los jugadores están haciendo un buen campeonato, si no, no iríamos primeros... Pero como digo, siempre hay margen de mejorar”

El mejor jugador del partido fue Jose Enamorado, por lo realizado en el ataque y lo que viene habiendo en este semestre de la Liga Colombiana con Junior de Barranquilla.

“Es gracias a la confianza que ha brindado el cuerpo técnico, el profe. Estoy muy contento, muy feliz con este grupo que hemos armado, con todos los compañeros y yo creo que se ha armado una familia, todos vamos para el mismo lado... He venido trabajando de mejor manera, aprovechando las ocasiones que por ahí se nos brindan. Y ahora es seguir trabajando, seguir peleando, para seguir en la punta del campeonato, porque sabemos que se nos vienen rivales directos, nosotros tenemos que ir a buscar resultados no solo aquí, sino afuera”.

Le podría interesar: Alfredo Arias decepcionado tras empate contra el Medellín: “Perdimos dos puntos”

Los cuadrangulares ya están a solo siete jornadas, ante una eventiva clasificación de Junior, su técnico mencionó. “Estoy continuamente pensando en lo que podemos corregir, pero en mi trabajo siempre es ajustar lo que hacemos mal. De las cosas hablo que hay mucho por corregir, pero han captado la idea de ser protagonistas