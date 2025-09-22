Alfredo Arias decepcionado tras empate contra el Medellín: “Perdimos dos puntos”

Junior de Barranquilla empató 2-2 con Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot, partido válido por la fecha 12 de la Liga Colombiana. Ambos equipos obtuvieron un punto que los siguen ubicando en la zona alta de la tabla.

Francisco Chaverra y Jarlan Barrera anotaron para los locales, mientras que José Enamorado y Jesús Rivas convirtieron para el Tiburón. Con este empate, Junior es segundo con 22 unidades, seguido de Medellín, que tiene 21.

Declaraciones de Alfredo Arias tras el empate con Independiente Medellín

“Creo que hicimos un muy buen partido ante uno, dicho por todo el país, uno de los mejores equipos que está jugando. Vinimos a ganarlo, nos planteamos para ganar. Los números eran claros que teníamos la capacidad para venir a protagonizar, lo hicimos, nos pusimos en ventaja, hacemos un penal de una pelota que se va afuera; y Medellín, con su gente; se puso un partido y en un pelotazo frontal y lo empata, y nosotros vamos otra vez y forzamos el penal y lo erramos; el tercer partido que estamos errando penalti", comentó inicialmente.

Al respecto agregó: “Nos deja el sabor de haber perdido dos puntos. Hicimos un buen partido y eso nos tiene que dar ánimo de cara al futuro y a lo que viene”, indicó el director técnico del Junior en la rueda de prensa posterior al partido.

Luego añadió: “A veces no es tan fácil, y más en caliente, poder justificar qué pasó en esos minutos. Pasó que el rival se vino más que nada a pundonor y ganas, y salteando líneas. Nos tiran una pelota al área, la pelota ya estaba prácticamente afuera y cometemos un penalti; hay un error nuestro y le damos vida. Ellos juegan, en su estadio y su gente, se nos vinieron y convirtieron el segundo, pero después no tuvieron más y nosotros sí. Incluso, tengo que volver ver alguna de esas faltas dentro del área a Enamorado si fueron o no fueron, como dijo el juez que las estaba simulando. Si hay dudas que hay un penal o dos penales más es porque pisamos el área de ellos”.

Pese a que Junior consiguió un punto en el Atanasio, el entrenador no estuvo feliz con ese resultado: “No nos vamos contentos, porque a la larga perdimos dos puntos, todo es aprendizaje y nos medimos con un rival que va a estar arriba".

Por último, Alfredo Arias reconoció el desempeño que tuvieron sus jugadores durante el partido: “Creo que mis jugadores lo hicieron bien, pusieron una actitud dentro de la cancha que me enorgullece hoy y para el futuro. Hay errores que cometimos, que lo tenemos que mejorar y no tenemos que cometer; todo lo bueno que se hizo me deja tranquilo, que vamos por buen camino".