Se confirma la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en el Vive Claro

Bogotá

El esperado concierto de Kendrick Lamar en el marco del Grand National Tour, que estaba programado para esta noche en el festival Vive Claro en Bogotá, fue pospuesto. Así lo confirmaron Live Nation, OCESA y Páramo Presenta, empresas organizadoras del evento, mediante un comunicado oficial.

Según la información, la decisión se tomó por dificultades logísticas del promotor y del recinto, pese a que el artista estaba listo para salir al escenario.

Las compañías organizadoras señalaron que entienden la frustración de los fanáticos y ofrecieron disculpas tanto al público como al artista por los inconvenientes ocasionados.

El anuncio se dio luego de reportes de asistentes sobre desmanes y dificultades de ingreso en el recinto, lo que generó confusión durante varias horas.

Por ahora, no se ha informado una nueva fecha para la presentación del rapero estadounidense en la capital colombiana.

¿Habrán reembolsos?

La tiquetera oficial Ticketmaster anunció que los reembolsos se harán de manera automática a través del mismo método de pago utilizado en la compra. En el caso de entradas adquiridas por terceros, los compradores deberán gestionar directamente con esos intermediarios.