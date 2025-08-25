Vecinos denuncian ruido y riesgo por Vive Claro Arena; concejal exige revisión de autoridades

Colombia

El domingo, Bogotá vivió la apertura oficial del Vive Claro Arena, el nuevo escenario de espectáculos ubicado junto al parque Simón Bolívar. La inauguración estuvo marcada por un concierto de Green Day con boletería agotada y más de 40.000 asistentes.

Mientras la multitud celebraba el show, en las calles aledañas del barrio Salitre Greco y Pablo VI la situación fue distinta. Decenas de vecinos salieron a protestar por el exceso de ruido y las vibraciones que, según ellos, afectaron la tranquilidad de sus hogares.

“Ese espacio que está ahí construido está sin licencias, está sin ningún tipo de permisos. (…) Ahora sí sentimos que estamos más en riesgo. Tenemos contaminación ambiental, auditiva, atmosférica y acá no pasa nada”, manifestó uno de los residentes.

Denuncias de los vecinos

Los habitantes aseguran que los problemas comenzaron desde la construcción del complejo, que consideran una “privatización” del espacio público. Entre sus principales reclamos destacan:

Exceso de ruido: vibraciones que hicieron temblar vidrios y mover lámparas en las casas.

vibraciones que hicieron temblar vidrios y mover lámparas en las casas. Movilidad colapsada: calles cerradas y desvíos que impidieron incluso a algunos residentes salir de sus viviendas.

calles cerradas y desvíos que impidieron incluso a algunos residentes salir de sus viviendas. Falta de licencias: señalan que la obra no cuenta con permisos claros y representa un riesgo estructural.

señalan que la obra no cuenta con permisos claros y representa un riesgo estructural. Afectación a enfermos y adultos mayores: vecinos reportaron dificultades para acceder a servicios médicos por los bloqueos.

“Lo que pasa es que aquí en este espacio, esto es el Simón Bolívar, esto es estructura ecológica principal y no tienen ni una sola licencia para lo que están haciendo. (…) Nos dañan a nosotros con el ruido y con los bloqueos que nos hacen de vía”, expresó otro de los manifestantes.

Llamado desde el Concejo de Bogotá

Ante la inconformidad de la comunidad, el concejal Julián Espinosa exigió la intervención de las autoridades distritales:

“Exijo revisión inmediata de @Ambientebogota, @IDIGER y @GobiernoBTA de todo lo relacionado con este escenario y las afectaciones que puede ocasionar en los bogotanos que viven en el sector”.

Con la presentación de Green Day ya son al menos tres los conciertos que han generado quejas en la zona. Los residentes advierten que no soportarán más eventos sin soluciones de fondo, mientras el Vive Claro Arena se consolida como el recinto de entretenimiento más grande del país.