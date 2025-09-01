Piden suspender contrato de Vive Claro por irregularidades y exceso de ruido en conciertos

Colombia

Ante un Juzgado Administrativo fue radicada una Acción Popular para suspender de manera inmediata el Contrato 78 de 2023, firmado entre la Beneficencia de Cundinamarca y la empresa OCESA Colombia S.A.S. El acuerdo entregó en arriendo por cinco años más de 249 mil metros cuadrados de los lotes 15 y 16 del Parque Metropolitano Simón Bolívar, donde se construye el escenario “Vive Claro Distrito Cultural”.

La medida, interpuesta por la concejala de Bogotá Quena Ribadeneira y la edilesa de Teusaquillo Mónica Naar, pide medidas cautelares urgentes para evitar “perjuicios irreparables para la ciudad, el espacio público y el interés general”.

Señalamientos de irregularidades

Según las demandantes, el contrato fue adjudicado de manera directa, sin licitación ni estudios técnicos independientes, lo que habría vulnerado la Ley 80 de 1993 y la Ley 1508 de 2012. Además, cuestionan la falta de licencias de construcción pese a las obras ya adelantadas.

“Las irregularidades de este contrato empiezan desde su propia concepción (…) se saltaron todas las leyes y procesos de contratación estatal”, afirmó la concejala Ribadeneira.

La edilesa Naar también advirtió sobre riesgos en seguridad: “La forma en cómo está concebido el proyecto: sin licencias, sin permisos, sin vigilancia, pone en grave riesgo la integridad de los ciudadanos”.

Acción de residentes por exceso de ruido

A esta demanda se suma otra acción popular presentada por la Fundación Modera, respaldada por más de 60 residentes de barrios aledaños como Salitre Greco, La Esmeralda y Pablo VI. La organización denunció que durante el concierto de Green Day, el pasado 24 de agosto, las vibraciones y niveles de ruido superaron los 90 Hz permitidos, afectando la tranquilidad de la comunidad.

En su comunicado, la fundación señaló que Vive Claro desconoce derechos colectivos al ambiente sano, al uso adecuado del espacio público y a la prevención de desastres previsibles. Por ello pidió la suspensión inmediata del contrato y de todos los eventos programados.

Respuesta de Vive Claro

El escenario se pronunció en un comunicado oficial asegurando que: “Tomamos con seriedad las sugerencias que hemos recibido de la comunidad vecina. Siempre se pueden mejorar aspectos operativos y técnicos para lograr una mayor armonía con el entorno”.

La empresa sostuvo que sus eventos cumplen con la normatividad en materia de seguridad y sonido.