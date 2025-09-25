Concierto de Kendrick Lamar: Vive Claro implementará nuevas medidas

Bogotá se prepara para recibir por primera vez en solitario al rapero estadounidense Kendrick Lamar en el centro de eventos multipropósito Vive Claro, el nuevo espacio ubicado entre la calle 53 y 26 en la localidad de Teusaquillo.

El concierto será este sábado 27 de septiembre y el artista estará acompañado de los nuevos talentos Ca7riel y Paco Amoroso como abridores de esta presentación.

Tras el inconveniente ocurrido en el concierto de la banda Green Day, Vive Claro Distrito Cultural anunció nuevos refuerzos y protocolos para que los asistentes puedan seguir disfrutando de los espacios culturales que brinda este centro de eventos sin que los residentes cercanos al sector se vean perjudicados.

¿Qué pasó en el concierto de Green Day?

El domingo 24 de agosto se llevó a cabo el concierto de esta banda estadounidense de Rock en el marco de la apertura oficial de Vive Claro. Con una asistencia de más de 40 mil personas y la boletería agotada.

Debido a este concierto varios residentes que viven en los alrededores de este escenario mostraron su inconformidad denunciando a través de videos el ruido excesivo que había a las afueras del concierto, junto a quejas de un tránsito pesado de personas, lo que le dificultaba la movilidad a los habitantes de este sector.

Nuevos protocolos en el espacio

En el comunicado expresaron las medidas de seguridad y logística que están y implementadas:

Estructura certificada en graderías para una estancia segura durante el concierto o evento, junto a un constante monitoreo.

para una estancia segura durante el concierto o evento, junto a un constante monitoreo. Alianza con Transmilenio , asegurando un ingreso y salida segura para los asistentes.

, asegurando un ingreso y salida segura para los asistentes. Protocolos de seguridad para una permanencia tranquila durante los eventos.

También han resaltado los protocolos que se han venido instaurando:

Modernización de los sistemas de seguridad y logística.

de seguridad y logística. Diálogos, acuerdos y compromisos con las autoridades en materia de ruido y convivencia con los habitantes del sector.

Igualmente, las medidas que se han estado mejorando:

Plan integral para la mitigación del ruido con el ajuste de los sistemas sonoros para cumplir con los limites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto a una supervisión constante del cumplimiento de este plan.

con el ajuste de los sistemas sonoros junto a una supervisión constante del cumplimiento de este plan. Mejora logística para la movilidad y acceso de los asistentes para las entradas y parqueaderos.

De acuerdo a estos nuevos anuncios, la próxima presentación protagonizada por Kendrick Lamar ofrece realizarse en un espacio seguro. Un lugar para que los asistentes disfruten mientras se mantiene un entorno y convivencia tranquila con los habitantes aledaños.