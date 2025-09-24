Galaxy Z Flip7: Portabilidad, personalización e inteligencia artificial en la palma de la mano

Colombia

Samsung ha demostrado una vez más que la innovación no tiene límites. Con el lanzamiento del Galaxy Z Flip7, la compañía surcoreana no solo reafirma su liderazgo en el mercado de dispositivos plegables, sino que redefine la manera en que los usuarios interactúan con su smartphone. El nuevo integrante de la serie Galaxy llega con mejoras en portabilidad, personalización, fotografía y productividad, integrando de manera natural la inteligencia artificial para ofrecer una experiencia única.

La portabilidad reinventada

El Galaxy Z Flip7 mantiene la esencia de la serie: un diseño compacto y elegante que cabe en cualquier bolsillo. Sin embargo, la gran novedad está en que incorpora la pantalla principal y la Flex Window más grandes de toda la línea. Esto no solo facilita la visualización de contenido, sino que también amplía las posibilidades de interacción desde la pantalla externa, reduciendo la necesidad de abrir el dispositivo constantemente.

FlexWindow: un lienzo de personalización

La nueva FlexWindow es mucho más que una pantalla de portada: es un reflejo del estilo de cada usuario. Samsung ofrece ahora mayores opciones de personalización, con herramientas como Now Bar y Now Brief, que permiten acceder a información relevante, notificaciones y accesos directos de forma rápida e intuitiva. Desde elegir fondos dinámicos hasta adaptar widgets según las necesidades del día a día, esta pantalla convierte al Galaxy Z Flip7 en un dispositivo tan único como su dueño.

Una cámara diseñada para la creatividad

En el mundo actual, donde la creación de contenido se ha convertido en parte fundamental de la vida digital, el Galaxy Z Flip7 pone la creatividad en primer plano. Su innovadora FlexCam permite capturar imágenes desde múltiples ángulos sin necesidad de trípodes o accesorios adicionales. Las fotografías alcanzan una calidad de nivel emblemático, mientras que la experiencia de selfies alcanza un nuevo estándar gracias a funciones potenciadas por inteligencia artificial, que refinan los detalles y logran resultados más naturales y profesionales.

La posibilidad de usar la FlexCam en posiciones únicas también facilita la grabación de videos dinámicos y creativos, ideales para redes sociales. Con este dispositivo, cada usuario se convierte en director de su propia historia.

Galaxy AI + Gemini: productividad en otro nivel

La integración de Galaxy AI con el asistente Gemini abre un abanico de posibilidades que transforman la productividad. Ahora es posible activar Gemini con la voz directamente desde la FlexWindow, sin necesidad de desplegar el teléfono. Además, gracias a la IA multimodal, la cámara del Galaxy Z Flip7 se convierte en una herramienta de conocimiento: basta con apuntar hacia un objeto o texto para que Gemini ofrezca información inmediata y relevante.

Esto representa un avance significativo en la manera en que los usuarios interactúan con su entorno, facilitando desde tareas académicas hasta proyectos laborales, todo desde un dispositivo portátil y práctico.

Consumo responsable de tecnología

Samsung también ha puesto énfasis en que la tecnología no solo sea poderosa, sino también significativa. El Galaxy Z Flip7 incorpora herramientas inteligentes que ayudan a equilibrar la vida digital de los usuarios, promoviendo un consumo más consciente y productivo de los recursos tecnológicos.

Una invitación a descubrir más

El Galaxy Z Flip7 no es simplemente un teléfono, es un compañero de vida que se adapta a las necesidades, gustos y aspiraciones de cada persona. Con un diseño moderno, cámaras potentes, opciones de personalización infinitas y el respaldo de la inteligencia artificial, este dispositivo marca el futuro de los plegables y se convierte en un símbolo de innovación.

Samsung invita a los usuarios a explorar una nueva forma de conectarse, trabajar y crear. El Galaxy Z Flip7 es prueba de que la tecnología puede ser portátil, personal y poderosa al mismo tiempo, ofreciendo lo mejor de tres mundos: estilo, funcionalidad y productividad.