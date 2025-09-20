IA para empresas: las 3 claves para identificar procesos y ahorrar tiempo en el trabajo
Expertos crearon una guía práctica para que empresarios sepan cómo elegir los procesos en los que van a usar IA para automatizar procesos
La automatización de procesos dejó de ser una tendencia futurista para convertirse en una necesidad empresarial. Sin embargo, dar el paso sin un diagnóstico claro puede llevar a desperdiciar recursos, tiempo y frustrar equipos.
¿Qué es automatización de procesos?
La automatización de procesos empresariales es el uso de tecnología avanzada para optimizar y ejecutar flujos de trabajo, eliminando tareas que son manuales y repetitivas, mejorando así la eficiencia, reduciendo errores y liberando a los empleados para tareas estratégicas. Al integrar sistemas y datos, la automatización agiliza operaciones, mejora la gestión de información y facilita una toma de decisiones más rápida y precisa.
Es por esta razón que desde Trycore, compañía experta en hiperautomatización, presenta el Checklist Esencial para Automatizar, una guía práctica que todo empresario debe conocer antes de tomar decisiones.
Aquí hay algunos criterios que le permitirán identificar procesos de alto impacto, rápida implementación y retorno claro, a través de 3 aspectos que permiten identificar cuándo un proceso está listo para ser automatizado:
- Carga operativa
Los procesos que consumen muchas horas se repiten constantemente y requieren de varias personas son los primeros candidatos. Si un proceso acumula entre 80 y 100 horas mensuales, ya se encuentra en la zona de alta probabilidad para ser automatizado
- Forma de ejecución
Los procesos que siguen reglas claras como, por ejemplo: “si pasa A, se hace B”, son altamente automatizables. En cambio, aquellos que dependen del juicio humano o de interpretaciones complejas aún requieren análisis y decisión de expertos
- Punto de riesgo
No todos los procesos repetitivos son los más urgentes. Algunos, aunque parezcan sencillos, pueden generar sanciones, reprocesos o pérdidas económicas si fallan. Cuando hay riesgo legal, regulatorio o financiero, la automatización funciona como un escudo de protección.
“La tecnología evoluciona más rápido que las organizaciones. El reto no es solo técnico, sino cultural y estratégico. Por eso creamos un servicio que traduce la complejidad en criterios simples y accionables, el Hyperautomation Headmap, a través del cual se entrega un mapa de calor de procesos a automatizar a las empresas, teniendo en cuenta: velocidad de implementación, ROI, cumplimiento de objetivos misionales, o necesidad del cliente”, explicó Perla Baéz, CCO de Trycore.
El Checklist Esencial para Automatizar ayuda a empresarios y equipos de trabajo a trazar sus procesos y tomar mejores decisiones de inversión. Se trata de un punto de partida que permite priorizar, conversar en equipo y descubrir oportunidades reales de eficiencia y protección.