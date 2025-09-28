IDIGER revela las razones de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá

Bogotá

Desde el distrito, a través el IDIGER explicaron las razones por las que la entidad emitió concepto no favorable que llevó a la cancelación del concierto de Kendrick Lamar en Bogotá. Según lo explicado, la decisión de no conceptuar favorablemente el evento se fundamentó en la falta de información y documentación técnica suficiente y oportuna, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, por parte del organizador.

Y aseguran que para cada evento a desarrollarse en el Distrito Capital las condiciones técnicas y funcionales deben ser evaluadas de manera independiente en atención a la documentación aportada por el organizador.

¿Cuales fueron las razones técnicas del concepto de no cumplimiento?

Explicaron desde el IDIGER que, la normatividad vigente establece la necesidad de contar con análisis de riesgo detallados, medidas de mitigación funcionales y logísticas, así como certificaciones técnicas por parte del organizador que soporten medidas integrales para la seguridad humana en este tipo de actividades, condiciones que no fueron acreditadas en su totalidad de manera oportuna.

La normativa sobre aglomeraciones de público exige la entrega de análisis rigurosos de riesgo, junto con medidas de mitigación y soportes técnicos que garanticen la implementación de condiciones integrales de seguridad.