Kendrick Lamar: Superintendencia de Industria y Comercio revisa cancelación del concierto en Bogotá

Superintendencia de Industria y Comercio revisará las razones de la cancelación del concierto de Kendrick Lamar

Bogotá

La Superintendente de Industria y comercio Cielo Rusinque anunció la apertura de una revisión por parte de la entidad para establecer las razones claras de la cancelación del concierto del artista Norteamericano Kendrick Lamar.

“En relación con la cancelación del concierto de Kendrick Lamar, la Superintendencia de Industria y Comercio, adelantará las averiguaciones pertinentes y de encontrarlo procedente tomará las medidas que estén dentro de sus facultades para garantizar la protección de los consumidores.

Según la Superintendente Rusinque, se espera que la revisión de muestras claras de lo ocurrido y esto permita tomar determinaciones sobre la vulneración o no de los derechos de los usuarios y compradores de entradas al espectáculo.

“Así, verificará las razones por las cuales ocurrió la cancelación del evento y velará porque los promotores brinden la información correspondiente sobre la eventual reprogramación o cancelación definitiva del espectáculo y lo que se derive de ello. De igual forma, la SIC verificará que se cumplan con las condiciones de reprogramación o las políticas de reembolso que sean informadas.

Es de recordar que la organización del concierto adujo problemas relacionados con la producción, como causa de la cancelación del concierto y se espera que se comience el proceso de rembolso de las entradas.