Ataque sicarial en Piedecuesta: asesinan a un hombre mientras pagaba una rifa

La tranquilidad del barrio Nueva Colombia en Piedecuesta se vio interrumpida por un ataque con arma de fuego que dejó un muerto.

Dos hombres en motocicleta llegaron hasta el sector El Edén donde el parrillero descendió y disparó en repetidas ocasiones contra Harold Fernando Gómez Suárez de 36 años.

La víctima recibió dos impactos de bala en el tórax que le causaron la muerte en el lugar, pese a que fue auxiliado por uniformados del cuadrante.

La víctima del ataque sicarial se dedicaba a la construcción y a la venta de rifas, y registraba un antecedente reciente por porte de armas de fuego.

En el ataque también resultó lesionada Katiuska Nieves Sánchez, vendedora de empanadas de 43 años, quien recibió un disparo en brazo.

La mujer relató que conversaba con Gómez Suárez, quien había llegado a pagar una rifa, cuando los sicarios lo atacaron.

Las autoridades manejan como hipótesis principal un ajuste de cuentas. Hasta el momento no se registran capturas.

“De acuerdo a lo manifestado por la hermana del hombre, él trabajaba en construcción. Vivía solo en el sector donde ocurrieron los hechos. Una vez termina de trabajar empieza a cobrar el valor de la rifa, ya que él también vende rifas. Manifiesta el familiar que no tiene problemas con ninguna persona que ella sepa y argumenta que fue capturado este año por una munición”, confirmó la policía metropolitana de Bucaramanga.