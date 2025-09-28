Balacera en Barrancabermeja dejó un muerto y un capturado tras ataque a la policía

Bucaramanga

En medio del operativo se logró la captura de un joven de 19 años y la neutralización de otro de 20, tras un enfrentamiento armado en el barrio San Judas de Barrancabermeja.

El hecho ocurrió luego de que la comunidad alertara sobre la presencia de dos sujetos sospechosos que se movilizaban en motocicleta.

Al ser interceptados por las autoridades, los hombres dispararon contra los uniformados quienes respondieron en defensa.

Puede leer: Embajadora de Alemania escuchó a líderes y alertó sobre crisis ambiental en el Magdalena Medio

En la acción resultó herido en el hombro derecho Jorge Andrés Bustamante Grimaldo, de 19 años, quien fue capturado.

Su acompañante Nelson Enrique Rangel Núñez de 20 años murió en el lugar de los hechos.

Le puede interesar: Cierran pabellón de la cárcel Modelo de Bucaramanga por varicela y aíslan tres más por tuberculosis

En la escena fue incautado un revólver, presuntamente utilizado para atacar a la patrulla, así como la motocicleta en la que se transportaban.

Rangel Núñez tenía antecedentes judiciales por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes agravado.

Más noticias: Golpe a red de explotación sexual infantil en Santander: tres personas fueron capturadas

Bustamante será judicializado por porte ilegal de armas de fuego.

“La comunidad puede confiar en que actuaremos con total contundencia frente a cualquier amenaza que ponga en riesgo la tranquilidad de Barrancabermeja”, indicó el teniente coronel Edwin Libardo Nieto Escobar, comandante de la policía del Magdalena Medio.