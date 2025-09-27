Zelenski: amenazar con un apagón a Kiev llevará un apagón a Moscú

El presidente ucraniano rechazó los ataques a la infraestructura energética de su país y amenazó con causar un apagón en la capital rusa. (Foto: Caracol Radio / Getty)

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó que si Rusia amenaza todos los inviernos con provocar cortes de suministro eléctrico en Ucrania, incluida la capital, Kiev, debe contar con que también se produzca un apagón en la capital rusa.

“Si Rusia marca como objetivo un apagón en Ucrania y plantea este objetivo este invierno en Ucrania, no estoy seguro de que nuestra respuesta y la de otros aliados tenga que ser diferente”, dijo en una rueda de prensa, en declaraciones citadas por el diario ucraniano ‘Ukrainska Pravda’.

“Si amenazan con un apagón, por ejemplo, en la capital de Ucrania, entonces el Kremlin debería saber que también habrá un apagón en la capital de Rusia”, advirtió y agregó que es importante en este sentido “no mostrar debilidad” ni “ser civilizado con los incivilizados”.

El presidente afirmó que abordó esta cuestión esta semana con su homólogo estadounidense, Donald Trump, cuando ambos se reunieron en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

En la rueda de prensa, Zelenski también informó de que hace un mes Ucrania ha recibido un sistema de defensa antiaérea Patriot de fabricación estadounidense de Israel, que ha estado operando desde entonces.

“Recibiremos dos sistemas Patriot en otoño. No diré más sobre los Patriot”, afirmó.

También hay tensión nuclear

Ucrania acusó a Rusia de haber desconectado la central nuclear de Zaporiyia de la red eléctrica ucraniana desde hace cuatro días e intentar “robarla” enlazándola al sistema bajo control ruso, a pesar de los riesgos de seguridad.

“Instamos a todas las naciones preocupadas por la seguridad nuclear a que dejen claro a Moscú que debe poner fin a su apuesta nuclear”, declaró el canciller ucraniano, Andrii Sibiga, en un mensaje publicado en su cuenta de X.

La central nuclear de Zaporiyia, ubicada en el sur de Ucrania, es la más grande de Europa y está en manos de Rusia desde poco después del inicio de la invasión en febrero de 2022.

Sus seis reactores están detenidos, pero necesita un suministro eléctrico externo para seguir enfriándolos.

El sábado, el operador de la central, controlado por el grupo ruso Rosatom, confirmó que la planta está privada de suministro eléctrico externo desde el martes y que actualmente sus necesidades están siendo cubiertas por generadores de emergencia.

Central nuclear de Zaporiyia. Ampliar

“Desde el 23 de septiembre de 2025, el suministro eléctrico para las necesidades de la central nuclear de Zaporiyia está siendo proporcionado por generadores diésel de emergencia”, indicó el operador en Telegram.

Según esta fuente, hay suficientes reservas de combustible para “un funcionamiento prolongado” en autonomía y el enfriamiento de los reactores se realiza “completamente”.

Rusia busca tomarse del todo la central nuclear

Sin embargo, el ministro ucraniano Andrii Sibiga acusó a los operadores rusos de “ignorar toda consideración de seguridad nuclear para complacer a sus jefes en Moscú”.

Según él, “Rusia construyó 200 kilómetros de líneas eléctricas en preparación de un intento de robar la central, conectarla a la red (bajo control ruso) y reactivarla”.

Sibiga acusó a Moscú de “acciones irresponsables” que causaron “demasiados riesgos” nucleares desde el inicio de la invasión en 2022.

Por su parte, la ministra ucraniana de Energía, Svitlana Grinchuk, afirmó el viernes en Facebook que el ejército ruso bombardeó y “dañó” la única línea eléctrica que conecta la central con la red eléctrica ucraniana, y que eso provocó su desconexión.

Sin embargo, el martes, el operador ruso de la central también acusó en su cuenta de Telegram a las tropas ucranianas de provocar el corte.