Aeropuertos de Copenhague y Oslo cerraron en la madrugada por presencia de drones

Mientras la Unión Europea culpa a Rusia, las autoridades noruegas y danesas han descartado que los vehículos no tripulados tuviesen intención de causar daños. (Foto: Caracol Radio / Getty )

Los aeropuertos de Copenhague y de Oslo permanecieron cerrados al tráfico durante varias horas la noche del lunes y durante esta madrugada debido a la presencia de varios drones en su cercanía.

El aeropuerto de Kastrup, en la capital danesa, suspendió sus operaciones entre las 20.30 de ayer y las 0.30 hora local de hoy (18.30 y 22.30 GMT), lo que ha provocado de momento unas 100 cancelaciones de vuelos, mientras otros 31 fueron desviados a aeródromos cercanos.

El de Gardermoen (Oslo) permaneció cerrado entre las 0.30 y las 3.30 de este martes hora local (22.30 y 1.30 GMT).

“Actor capacitado”

“El modo de operar, su tamaño y el tiempo sobre el objetivo han hecho que concluyamos que probablemente haya un actor capacitado detrás del uso de los drones”, dijo hoy en rueda de prensa el inspector Jens Jespersen, de la policía de Copenhague.

Jespersen aclaró que la expresión “actor capacitado” alude a “un actor que tiene las herramientas para mostrarse” y que quienes manejaron los drones podrían haberse ejercitado previamente.

“No puedo decir nada al respecto, simplemente no lo sé”, afirmó Jespersen al ser preguntado por una posible participación rusa.

No hay conexión entre incidentes

Los servicios de inteligencia daneses y noruegos colaboran en la investigación, pero nada indica de momento que haya una conexión entre ambos incidentes.

La policía danesa informó de que se trata de varios drones de gran tamaño procedentes de varias direcciones, que volaron siguiendo un patrón sobre el aeropuerto y que no parece que su objetivo fuese provocar daños o situaciones de peligro.

En el caso de Gardermoen, la suspensión del tráfico aéreo obligó a cancelar una docena de vuelos.

Dos ciudadanos extranjeros habían sido detenidos horas antes por hacer volar drones en el centro de Oslo, aunque todavía no se ha determinado si hay alguna relación con el episodio en Gardermoen.

¿Culpa de Rusia?

La Unión Europea (UE) afirmó que espera la investigación sobre la presencia de drones que obligó a cerrar varias horas los aeropuertos de Copenhague y de Oslo, pero apuntó a Rusia teniendo en cuenta sus “acciones imprudentes” en varios Estados miembros.

“Aún tenemos que esperar al resultado final (sobre lo ocurrido). Pero lo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas apunta a Rusia en lo que respecta a sus acciones imprudentes en al menos tres Estados miembros”, indicó la portavoz comunitaria de Exteriores Anitta Hipper durante la rueda de prensa diaria de la Comisión Europea.

Se refirió en concreto a Polonia, Rumanía y Estonia.

“Lo que hemos visto en lo que respecta a Rusia es que no solo ha violado accidentalmente el espacio aéreo de los Estados miembros de la UE, sino que se trata de una violación intencionada del espacio aéreo europeo, y aquí vemos un patrón claro”, aseguró.

Afirmó que Rusia “está poniendo a prueba las fronteras europeas, sondeando nuestra determinación y socavando nuestra seguridad”, y recordó que la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, transmitió un “mensaje claro” al respecto también el lunes en la Asamblea General de las Naciones Unidas, “en presencia de Rusia”.