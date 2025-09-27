Se agudiza la crisis para usuarios de la Nueva EPS en el Cesar

El Grupo Clínica Médicos anunció que a partir del 1 de octubre de 2025 suspenderá la prestación de servicios de salud a los afiliados de la Nueva EPS en sus sedes de Valledupar, Aguachica y San Juan del Cesar, debido al incumplimiento reiterado en los pagos por parte de la entidad promotora de salud.

La medida cobijará a la Clínica Médicos, Clínica Médicos Alta Complejidad del Caribe, Clínica Valledupar, Clínica Alta Complejidad de Aguachica y la Clínica Alta Complejidad San Juan Bautista. Únicamente se garantizarán los servicios de urgencias vitales, en cumplimiento de la normatividad vigente.

De acuerdo con el comunicado, la deuda acumulada de Nueva EPS pone en riesgo la sostenibilidad de estas instituciones y la capacidad de continuar garantizando la atención, ya que afecta el pago a especialistas, médicos generales, enfermeras, personal asistencial, proveedores e incluso el cumplimiento de obligaciones tributarias.

El presidente del Grupo, Carlos Humberto Arce García, recordó que, pese a los compromisos adquiridos en mesas de trabajo con la Gobernación, alcaldías, senadores del Cesar, la Secretaría de Salud, la Superintendencia de Salud y los interventores de las EPS, estos acuerdos no han sido cumplidos.

“Lamentamos profundamente los inconvenientes que esta situación pueda generar a nuestros usuarios y a la comunidad en general, pero esta decisión busca proteger la continuidad y calidad del servicio en la región”, señaló Arce en el documento.

El Grupo reiteró su disposición al diálogo y manifestó que la atención será restablecida de inmediato una vez se supere el incumplimiento financiero por parte de Nueva EPS.

400 pacientes diarios afectados

la gobernadora del Cesar, Elvia Milena Sanjuán, informó que se mantienen gestiones para evitar que se concrete la medida, la cual pondría en riesgo la atención de al menos 400 pacientes diarios en el departamento.

La mandataria departamental advirtió que la decisión de las clínicas agravaría la crisis del sistema de salud en la región, por lo que se están buscando mecanismos que permitan garantizar los pagos a los prestadores y asegurar la continuidad de los servicios.

“Desde el Gobierno del Cesar hacemos monitoreo 24/7 para que los habitantes del departamento tengan acceso permanente y de calidad a los servicios de salud”, aseguró Sanjuán.