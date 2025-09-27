Judicializan a presunto responsable del homicidio de investigador del CTI en La Guajira

Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Yordy José Arocha Argote, señalado como uno de los responsables del hurto y posterior homicidio del investigador del CTI, David Antonio Sierra Palacio, ocurrido el 5 de julio de 2023 en la Troncal del Caribe, entre Santa Marta y Riohacha.

Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Arocha haría parte de una estructura delictiva dedicada al hurto de vehículos en carreteras del norte del país. De acuerdo con el expediente, el grupo criminal habría lanzado elementos metálicos sobre la vía para detener el vehículo en el que se desplazaba el funcionario junto a otras personas. Tras inmovilizar el automotor, los agresores intentaron despojarlos de sus pertenencias y, en medio del forcejeo, Sierra recibió un disparo mortal.

El procesado huyó a Estados Unidos con el fin de evadir a las autoridades. Sin embargo, gracias a un trabajo conjunto entre el CTI, la Unidad de Búsqueda de Fugitivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (US Marshals) y la agencia Homeland Security Investigations (HSI), fue ubicado en California y posteriormente deportado a Colombia.

Una vez en territorio nacional, fue capturado y presentado ante la justicia. La Fiscalía le imputó los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado agravado. El acusado no aceptó los cargos.

Con esta captura, ya son cinco las personas judicializadas por el crimen del investigador del CTI, un hecho que generó gran conmoción en la región Caribe y en el país.