¿Es viable Gecelca como nuevo operador de energía en la Costa?: esto dicen gremios y expertos

Se normalizó el servicio de transmisión de energía en la Costa Caribe. Foto: Colprensa( Thot )

El debate sobre el futuro del servicio eléctrico en la región Caribe volvió a encenderse tras la posibilidad de que GESELCA asuma la operación en Atlántico, Magdalena y La Guajira, actualmente bajo la administración de la empresa AIRE.

Ante esta propuesta, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos expresó su preocupación. Su vocero en el Caribe, Norman Alarcón, aseguró que antes de pensar en nuevos operadores, el Gobierno Nacional debe cumplir con la tarea pendiente de estabilizar a AIR-E, tal como lo ordena la Constitución y la ley.

El vocero señaló que la prioridad debe ser el pago de las deudas que dejó la intervención, garantizando el funcionamiento de la empresa. Solo después de ello, agregó, se debe abrir un diálogo regional para definir una salida estructural a la crisis del servicio.

En ese escenario, Alarcón no descartó la participación de GESELCA, pero insistió en que cualquier decisión debe pasar por una mesa de concertación con las fuerzas vivas de la región. Propuso incluso explorar la creación de una empresa regional de carácter público, integrada por actores del sector eléctrico con presencia en la Costa Atlántica.

Resolver la crisis financiera

La posible decisión ha generado advertencias desde distintos sectores, incluyendo la del exministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien señaló que la liquidación de Air-e sin resolver antes su crisis financiera podría agravar el problema en lugar de solucionarlo.

“Gecelca es una empresa generadora y de acuerdo con la ley no es permitida la integración vertical. De manera que una empresa generadora no puede ser comercializadora”, indicó Acosta.

Actualmente, Air-e presta el servicio de energía a más de 1.4 millones de usuarios en los tres departamentos, pero enfrenta un creciente crisis financiera, con deudas por más de 2 billones de pesos y déficit operativo por 168 mil millones de pesos mensuales.