La fiscalía nunca me ha acusado de robarme un peso de la Nueva EPS: José Fernando Cardona
El expresidente de nueva EPS, habló sobre los testimonios que lo comprometen con un posible daño de 5 billones de pesos
17:35
Un paciente solicitó una cama hospitalaria, pero la devolvió porque no combinaba con la decoración de su hogar: José Fernando Cardona Uribe. Foto: Colprensa
Luego que en 6AM se revelaran algunos testimonios que comprometerían al expresidente de Nueva EPS, con un posible daño de 5 billones de pesos, José Fernando Cardona dio su respuesta a estas acusaciones realizadas por Carolina Malagón y el ex interventor de la Nueva EPS Julio Alberto Rincón.
Noticia en desarrollo