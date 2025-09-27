“La parte competitiva la va a ir adquiriendo en el Mundial”: César Torres sobre Néiser Villarreal

La Copa Mundial Sub-20 está por comenzar en territorio chileno. Las 24 selecciones están a punto de iniciar competencias y entre ellas destaca el combinado nacional de la mano de su entrenador César Torres, quien habló sobre el presente de los jugadores en conferencia de prensa previa el primer compromiso.

Los objetivos de la Selección Colombia son ambiciosos, esperan jugar los siete compromisos que son el camino para llegar a la anhelada final y porque no quedarse con el título orbital. En la tarde del jueves 25 de septiembre todo el plantel aterrizo en el sur del continente.

🎥 ¡𝐇𝐨𝐥𝐚, 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐞, 𝐝𝐞𝐜𝐢𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐞! 😎✌🏻



La Sub 20 aterrizó y está lista para la 𝗖𝗼𝗽𝗮 𝗠𝘂𝗻𝗱𝗶𝗮𝗹 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗯𝟮𝟬 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗜𝗙𝗔. 🛬🇨🇱🏆#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/xDboiBK6ar — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 26, 2025

¿Qué dijo el entrenador de la Selección Colombia Sub-20?

Ante la duda de quién será el encargado de custodiar el arco de Colombia en el primer compromiso que será frente a Arabia Saudita, Cesar afirmó: “Jordan está muy bien, simplemente queremos darle este juego a Alexei para tenerlo también en ritmo. Goza de buena salud y ningún inconveniente”.

La mejor participación de una Selección Colombia en un Mundial Sub-20 fue en 2003, de la mano de Reinaldo Rueda, en Emiratos Árabes, donde se obtuvo el tercer puesto. Torres señaló que la aspiración es ir por el trofeo juvenil.

“Es el sueño, no solo de nosotros, sino de todos los colombianos, poder gritar esa palabra campeón, poder sentirnos campeones, poder anexarle un logro tangible a toda esa evolución, competitividad y talento que tenemos en todas nuestras categorías del fútbol masculino y femenino. Esa es la responsabilidad que tenemos y el sueño que tenemos, de competir este Mundial para ganarlo”.

Una de las principales caras nuevas en el ataque es la del hijo de Victor Hugo Aristizábal, quien quiere seguir los pasos de su padre en representación del país. “Emilio viene gozando de un gran presente en Fortaleza, donde ha tenido continuidad, se ha sentido importante, es el goleador del equipo. Nos da eso, es un jugador de mucha calidad. Siempre pensamos que un buen jugador cabe en cualquier diseño de equipo, viene con un buen presente".

La tricolor cafetera hace parte de grupo F, junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria, con los que se enfrentará en la fase de grupos previa a la clasificación a los octavos de final. Es preciso recordar que avanzarán los dos primeros de cada zona y los tres mejores terceros

“Son muy competitivos los tres. El fútbol a este nivel está muy emparejado, cada uno con características distintas. Arabia con un equipo muy agresivo defensivamente, muy presionante, un juego directo, poca elaboración de juego; Noruega un equipo más posicional, de buena estructura física, buena dinámica, con un sistema de 1-4-3-1-2, con extremos cerrados, interiores de buena ubicación y calidad, y Nigeria, un equipo que tradicionalmente conoce todo el mundo, dinámico, intenso, de mucha velocidad, vértigo. Son tres rivales de respeto y yo me imagino que ellos valoran a Colombia con muchas cosas positivas”, añadió el estratega.

Regreso a las canchas de Néiser Villarreal

“Muy bien, ha culminado bien su recuperación, está disponible para todo el plante. Viene entrenando un par de semanas a la par del equipo, no fue incluido ante México por obvias precauciones par que llegue disponible desde el primer juego del Mundial. Está feliz, este es un grupo que viene trabajando juntos y disfrutan estar juntos, él no es ajeno a eso y ya completó sus ocho semanas de recuperación y ya viene la parte competitiva que la va a ir adquiriendo en el Mundial”, explicó Cesar Torres lo que espera que sea el regreso al juego tras la lesión del jugador del cuadro embajador.

En cuanto al arquero titular selección Jordan García y Neiser Villareal, también se indagó por la actualidad de cadaa uno, a pesar de no ser inicialistas en sus respectivos clubes.

“Los dos están bien, toda la Selección está en óptimas condiciones y disponibles para convertir desde el primer juego. El caso de la parte competitiva es relativo, me quedó más con estos 26 días que llevamos concentrados, preparándonos y compitiendo, yo creo que van a llegar muy bien en su ritmo de juego. La continuidad de ellos en sus clubes no es la mejor, tenemos la certeza de que vamos a llegar muy bien a ese primer juego”.