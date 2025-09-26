Katia García, la árbitra mexicana que estará presente en el Mundial Sub-20

La árbitra mexicana Katia García hace historia en el Mundial sub 20 de Chile 2025, competencia que se disputará entre el 27 de septiembre y 19 de octubre, en cuatro ciudades del país sudamericano. La Selección Colombia estará presente en este certamen de la categoría juvenil.

Katia es la única mujer en la lista designada por la FIFA conformada por 18 árbitros y 36 asistentes. La mexicana será una de los protagonistas en el torneo mundial juvenil que reúne a las promesas de todo el mundo. Viene de hacer historia, siendo la primera mujer en dirigir un compromiso masculino en la Copa Oro 2025, entre Panamá y Honduras.

Lea también: ¿Cuál ha sido la mejor participación de Colombia en el Mundial Sub-20?

La mexicana impartirá justicia como central en territorio chileno y lo hará acompañada de Sandra Ramírez y Karen Díaz, que cumplirán el rol de jueces de línea, conformando así la terna arbitral del país ‘Azteca’.

García estudió la carrera universitaria de Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, según la Federación Mexicana de Fútbol Asociación.

Inició en las canchas en 2015, cuando debutó en el fútbol amateur, posteriormente, ya en el profesional, estuvo también en la tercera división del fútbol mexicano, en 2019 fue internacionalizada por la FIFA. Normalmente, dirige compromisos en la Liga Mexicana, Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

Le podría interesar: ¿Cuándo iniciará el Mundial Sub-20 y qué formato tendrá?

Entre sus juegos más importantes están: Clausura 2022 de la Liga MX Sub 20, Campeón de Campeones 2021-2022 y en la Final de Apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Además, fue la primera mujer árbitra en dirigir un partido de Liga MX masculina entre Pachuca y Querétaro,

Tarjeta Verde

Otra relevante decisión en el arbitraje será la implementación de simplificar el VAR, que se conoce como sistema de revisión de video (FSV). Con esta nueva regla, son los técnicos los que solicitan la verificación de esas jugadas dudosas o polémicas. Esta, a través de la tarjeta verde, cada equipo tendrá dos oportunidades en cada partido para usarla, dando así un poco de calma a la impotencia que se genera desde el banquillo.