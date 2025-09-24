¿Cuándo iniciará el Mundial Sub-20 y qué formato tendrá?
La Selección Colombia debutará en el certamen la próxima semana y espera hacer historia en el certamen.
Se llevará a cabo la edición número 24 de la Copa Mundial Sub-20 masculina, esta vez en Chile, en donde la Selección Colombia participará por decimosegunda ocasión en su historia. Este campeonato reúne a las selecciones nacionales juveniles de todo el mundo.
El último campeón del Mundial Sub-20 fue la Selección de Uruguay, que levantó por primera vez la copa en Argentina 2023, tras vencer a Italia en la final (1-0). Sorpresivamente, no estará en la edición de este año.
¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20?
El Mundial Sub-20 comenzará el próximo sábado 27 de septiembre y finalizará el 19 de octubre. En el torneo participarán las 24 selecciones clasificadas de las seis Confederaciones, cada seleccionado convocó a 21 jugadores.
El duelo que inaugurará la Copa Mundial Sub-20 será Corea del Sur vs. Ucrania, partido que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia).
¿Cómo es el formato del Mundial Sub-20?
En la Copa del Mundo, las 24 selecciones quedan repartidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Luego se jugará todos contra todos en cada grupo, los dos mejores de cada zona y los cuatro terceros avanzarán a octavos de final.
A partir de esta instancia, el torneo tendrá el clásico formato de eliminatorias: octavos, cuartos, semifinales y final.
¿Cuándo juega la Selección Colombia?
Los dirigidos por César Torres quedaron ubicados en el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. El primer partido de la Selección Colombia será el próximo lunes 29 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Fiscal frente a Arabia, equipo que llega como subcampeón del campeonato asiático.
Así están divididos los grupos del Mundial Sub-20
GRUPO A
Chile
Nueva Zelanda
Japón
Egipto
GRUPO B
Corea del Sur
Ucrania
Paraguay
Panamá
GRUPO C
Brasil
México
Marruecos
España
GRUPO D
Italia
Australia
Cuba
Argentina
GRUPO E
Estados Unidos
Nueva Caledonia
Francia
Sudáfrica
GRUPO F
Colombia
Arabia Saudita
Noruega
Nigeria