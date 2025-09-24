¿Cuándo iniciará el Mundial Sub-20 y qué formato tendrá?

Se llevará a cabo la edición número 24 de la Copa Mundial Sub-20 masculina, esta vez en Chile, en donde la Selección Colombia participará por decimosegunda ocasión en su historia. Este campeonato reúne a las selecciones nacionales juveniles de todo el mundo.

El último campeón del Mundial Sub-20 fue la Selección de Uruguay, que levantó por primera vez la copa en Argentina 2023, tras vencer a Italia en la final (1-0). Sorpresivamente, no estará en la edición de este año.

📍Puerto Williams. 🇨🇱



El 🏆 de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA™ hizo historia al llegar al punto más austral alcanzado por un trofeo de la FIFA. 🌎 ¡Nos vemos pronto en Chile!

¿Cuándo inicia el Mundial Sub-20?

El Mundial Sub-20 comenzará el próximo sábado 27 de septiembre y finalizará el 19 de octubre. En el torneo participarán las 24 selecciones clasificadas de las seis Confederaciones, cada seleccionado convocó a 21 jugadores.

El duelo que inaugurará la Copa Mundial Sub-20 será Corea del Sur vs. Ucrania, partido que se jugará en el Estadio Nacional de Santiago, a partir de las 3:00 de la tarde (hora Colombia).

¿Cómo es el formato del Mundial Sub-20?

En la Copa del Mundo, las 24 selecciones quedan repartidas en seis grupos de cuatro equipos cada uno. Luego se jugará todos contra todos en cada grupo, los dos mejores de cada zona y los cuatro terceros avanzarán a octavos de final.

A partir de esta instancia, el torneo tendrá el clásico formato de eliminatorias: octavos, cuartos, semifinales y final.

Los grupos de la Copa Mundial Sub-20 de Chile 2025 al detalle. 🔢🇨🇱

¿Cuándo juega la Selección Colombia?

Los dirigidos por César Torres quedaron ubicados en el Grupo F junto a Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. El primer partido de la Selección Colombia será el próximo lunes 29 de septiembre a partir de las 6:00 de la tarde (hora Colombia), en el estadio Fiscal frente a Arabia, equipo que llega como subcampeón del campeonato asiático.

Así están divididos los grupos del Mundial Sub-20

GRUPO A

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

GRUPO B

Corea del Sur

Ucrania

Paraguay

Panamá

GRUPO C

Brasil

México

Marruecos

España

GRUPO D

Italia

Australia

Cuba

Argentina

GRUPO E

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Francia

Sudáfrica

GRUPO F

Colombia

Arabia Saudita

Noruega

Nigeria