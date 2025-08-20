¿Hay roces entre James Rodríguez y Eduardo Berizzo? Esto dijo el ‘10′ sobre su falta de gol en León / Getty Images

James Rodríguez se pone a punto para su regreso a competencia con el Club León. Luego de perderse dos partidos por problemas físicos, el volante colombiano está listo para volver a sumar minutos, aunque dependerá del entrenador Eduardo Berizzo si su regreso se da como titular o esperando su oportunidad en el banco de suplentes.

Justamente, la última salida del ‘10′ cucuteño data del 5 de agosto, cuando fue titular y capitán en la derrota 0-1 de su equipo ante Columbus Crew en la Leagues Cup 2025. A partir de entonces no jugó frente a Monterrey ni Necaxa. Ahora bien, su regreso se daría este sábado 23 de agosto, cuando recibe en el Nou Camp al Querétaro.

¿Hay roces entre James y Eduardo Berizzo?

En diálogo con ‘Somos FOX’, James Rodríguez habló sobre su presente en el Club León. Allí encendió la polémica al afirmar que su falta de gol en el fútbol mexicano se debe a que el entrenador lo hace jugar más lejos del arco.

“No he marcado tantos goles, pero sí he tenido chances. Todos los porteros se juegan algo grande en contra mía y eso es un plus. He tenido chances de poder hacer mucos más goles, pero no se ha dado, aunque soy alguien al que le gusta meter goles. El modo de juego que hemos tenido hace que yo esté un poco más lejos del arco, no como en otras partes en las que sí estoy un poco más cerca y es bueno para mí también”, apuntó el ‘10′.

Eduardo Berizzo y James Rodríguez en un partido de León. Foto: Tomada del perfil de X @clubleonfc Ampliar

Adicionalmente, recalcó que el fútbol “es un deporte de 11″ y por tal motivo no está de acuerdo con aquellos que le piden hacer “absolutamente todo”.

“El fútbol es un deporte de 11 y creo que lo he dado todo para poder ganar, para poder clasificar. En el último torneo nos hemos quedado cortos, pero entregué todo para pasar, pero el fútbol es de todos, no de uno solo. Por ahí piensan que yo debo hacer absolutamente todo y lo que quiero es ayudar para que León gane y tenga buen fútbol”, sentenció.

Más declaraciones de James Rodríguez

Feliz de estar jugando en México: “Estoy bien. Es verdad que estos últimos 2 meses no han sido buenos, pero se pudo ganar último juego. Personalmente, estoy cómodo, feliz y ahora con muchas ganas de poder jugar”.

Detalles de la lesión que tuvo: “Los últimos dos juegos estuve fuera pro problemas físicos, nada grave. Cuando el cuerpo habla, debes tener cuidado. Preferí cuidarme... Tenía un problema físico en la pierna izquierda, entonces tenía un poco de lío para poder patear. Ya estoy bien”.

León va por el título de la Liga MX: “Soy alguien que siempre quiere ganar. Se habla de que estamos en una etapa no tan buena, pero de lo malo es de donde yo saco cosas buenas y veo oportunidades. Tenemos mucho camino para poder ganar cosas y partidos, falta mucho. Venimos de ganar y eso nos dará un plus para lo que viene. Para ser campeón debes estar bien en todo sentido, tanto física como mentalmente. Todos sabemos que será duro, pero hay que ir partido a partido”.

